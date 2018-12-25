Гороскоп 2019: каким знакам зодиака следующий год принесет удачу в карьере

Кому взлеты, кому падения: некоторых в грядущем году ждет прибавка к зарплате и продвижение по службе.

Никому особо волноваться не стоит. Хозяйка года – Желтая Свинья – достаточно добродушное животное. Она защитит от серьезных потрясений. Тот, кто попадет в неприятную ситуацию, сможет с достоинством из нее выйти. Карьерный рост обеспечен представителям творческих профессий. Они давно ждут признания со стороны.

© AFP 2018 / Raul Arboleda Гороскоп 2019 для мужчин: что готовит год Желтой Свиньи

Овен

Представителям этого знака стоит ослабить хватку. Излишняя напористость будет отталкивать вышестоящее руководство. Это может навредить профессиональному росту Овнов. Звезды не советуют людям, рожденным под этим знаком, в 2019 году менять работу. На новом месте могут возникнуть сложности в общении с начальством. Овнам, появившимся на свет во второй декаде апреля, звезды советуют пуститься в свободное плавание. Некоторые из них откроют патент на предпринимательскую деятельность. Этот опыт закалит Овнов и станет основой для создания полноценного бизнеса в 2020 году.

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Телец

Самые важные перемены в карьере представителей этого знака Зодиака начнутся с наступлением лета. Постоянная похвала начальства трансформируется от слов к делу. Некоторые Тельцы получат повышение по службе, а вместе с ним и приятные бонусы в виде премий и надбавок к зарплате. Удача будет сопутствовать тем, кто задействован в строительном бизнесе, торговле и сфере по оказанию услуг красоты. Представители этих отраслей приложат все усилия, чтобы принести своей компании дополнительные дивиденды и привести новых партнеров. Клиентская база, созданная в течение наступающего года, в будущем поможет неплохо заработать.

Близнецы

В 2019 году от работы Близнецов будут отвлекать дела амурные. В какой-то момент взаимоотношения с противоположным полом выйдут на первое место, и это скажется на профессиональной эффективности. Холодный душ в виде замечания от начальства быстро приведет Близнецов в тонус, и они опять покажут высший класс.

© Sputnik / Наталья Селиверстова У кого финансы перестанут петь романсы: денежный гороскоп на 2019 год

Близнецы – ответственные и проницательные сотрудники, которых очень ценит руководство. Взлет по карьерной лестнице в будущем году будет зависеть только от их упорства. Звезды не предрекают ни единого препятствия на этом пути. Опасаться стоит разве что зависти некоторых коллег, которые могут распускать неприятные слухи.

Рак

Предложения о новой работе будут поступать регулярно. Раки почувствуют себя востребованными специалистами и выберут ту оферту, которая будет лучше всего подходить по финансовым критериям. Звезды советуют не менять место работы в феврале и августе. Это не лучшее время с точки зрения налаживания отношений с новым коллективом. Раки, которые давно управляют собственным бизнесом, подпишут выгодные сделки. С помощью новых контрактов удастся укрепить свой авторитет на рынке. Особенно это касается компаний, задействованных в сфере оказания медицинских услуг.

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Лев

Некоторые Львы вполне заслужат звание "менеджер года". Представители этого знака, занимающие руководящие должности, весь год посвятят выстраиванию отношений в коллективе и налаживанию эффективной работы. Все усилия будут оправданы. Львы продемонстрируют высокие показатели. Некоторые представители этого знака Зодиака в 2019 году примут важное решение: они полностью поменяют сферу деятельности и начнут новую карьеру с нуля. Звезды предостерегают: предстоит нелегкий путь из проб и ошибок. Бояться трудностей не стоит. Все, что ни делается, делается к лучшему.

Дева

Работа, работа, работа. Девы будут настолько поглощены новыми проектами, что забудут о выходных днях. Впрочем, сверхзагруженность не станет тяжелой ношей.

Весы

Работу представители этого знака будут воспринимать как удовольствие и некую игру. Некоторое сожаление Девы почувствуют, когда поймут, что из-за своего трудоголизма отдаляются от семьи. Родные и близкие при этом отнесутся с пониманием к занятости Дев. Они будут радоваться новым успехам. Год станет особенно удачен для тех, кто задействован в индустрии моды и красоты. Некоторые представители этого знака смогут заработать себе имя.

Удача - на Вашей стороне. Обстоятельства будут сами подталкивать представителей этого знака к решительным действиям. При этом звезды советуют не слишком расслабляться. Фортуна будет рядом с теми, кто упорно трудится и предлагает новые идеи. Май и сентябрь особенно благоприятны для ведения переговоров. Не исключено, что представители творческих профессий смогут выиграть грант или найти спонсора для реализации неординарных проектов. Те Весы, кто недоволен нынешней работой, смогут найти удачное место в августе или октябре. Отношения с новым коллективом сложатся удачно. Коллеги помогут освоиться на новом месте.

Скорпион

Представители этого знака вне зависимости от возраста в течение года сконцентрируются на получении новых знаний. Ситуация сложится таким образом, что в работе потребуется проявить нестандартные подходы для решения сложных ситуаций. Достойно преодолеть трудности смогут те, кто хорошо подкован и знает все новые тенденции на профессиональном рынке. В октябре Скорпионы начнут изрядно волноваться. Им покажется, что вокруг них плетут интриги, и их рабочее место может занять кто-то другой. Сильно волноваться не стоит. Звезды помогут тем, кто в течение года демонстрировал свой профессионализм.

Стрелец

Первую половину года Стрельцы будут готовить почву для будущих достижений. Те, кто задействован в сфере науки и исследований, смогут совершить прорыв в профессиональной сфере. Успех и признание не заставят себя долго ждать. Новаторские идеи Стрельцов могут заинтересовать партнеров из-за рубежа.

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Козерог

Полезные контакты в 2019-м смогут завести и Стрельцы-предприниматели. К нестандартным предложениям представители этого знака сначала отнесутся с осторожностью. Но, просчитав все риски, поймут, что игра стоит свеч.

Год особенно удачен для представителей творческих профессий – музыкантов, режиссеров, художников, журналистов, организаторов развлекательных мероприятий. Ваши профессиональные способности будут оценены по достоинству. Участие в местных и международных конкурсах принесет долгожданные награды. Козероги, рожденные на рубеже декабря-января, с большой долей вероятности откроют свой бизнес. Поначалу он не будет приносить ожидаемого дохода. Все заработанные средства придется тратить на инвестиции. Однако 2019 год – время, когда закладываются основы будущего процветания.

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Водолей

Не ждите, что начальство Вас само заметит. Чтобы продвинуться по карьерной лестнице, нужно будет регулярно о себе напоминать. Возникнут ситуации, когда понадобится отбросить ложную скромность и прямо указать на собственный вклад в успех того или иного мероприятия. В этом случае главное - знать меру. Иначе вас могут принять за выскочку. Некоторые метания в профессиональной сфере компенсируются финансовой стабильностью. Водолеи вовремя будут получать свой запланированный доход. В июле возможно повышение заработной платы вместе с повышением по служебной лестнице.

Рыбы

Вас обойдут стороной все бури. Некоторые представители этого знака зодиака столкнутся с критической ситуацией на работе, из которой они выйдут победителями. Повышение по службе Рыбам в 2019 году не грозит, однако звезды с лихвой компенсируют его отсутствие удовольствием, которое представители этого знака будут получать, занимаясь любимым делом. В наступающем году Рыбы откроют в себе новые способности, некоторые приобретут новые знания, которые к осени можно будет конвертировать в дополнительный доход. В целом год удачный для тех Рыб, которые упорно идут к своей цели.