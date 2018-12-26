Пенсии и компенсации - чем помогли нуждающимся жителям Молдовы в 2018 году

Кому были увеличены социальные выплаты в уходящем году, рассказала глава Минздрава, труда и соцзащиты.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. В течение 2018 года был пересмотрен и улучшен подход государства к вопросам помощи семьям с маленькими детьми, пенсионерам и представителям неблагополучных слоев населения.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что сделали молдавские власти для ветеранов в 2018 году

Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Силвия Раду, представляя итоговый отчет своего ведомства за уходящий год.

Пенсии и соцвыплаты

"Проведен перерасчет более 54165 пенсий, установленных в 2012 и 2013 годах, 94817 пенсий, установленных с 2014 по 31 марта 2017 года. На 10 % увеличены не достигающие прожиточного минимума ежемесячные социальные выплаты лицам, вышедшим на пенсию к концу 2018 года", - рассказала Раду.

По ее словам, более 553 тысячам пенсионеров, получающих меньше двух тысяч леев, единовременно выплатили по 600 леев.

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Забота о детях

"Для поддержки семей с маленькими детьми запущена кампания "Новая жизнь" – роженицам дарят наборы предметов первой необходимости для новорожденных. Единовременную выплату по рождению ребенка увеличили до 6303 леев", - сообщила глава Минздрава.

Она добавила, что в 2018 году открыт 41 молодежный центр, где поддержка юным гражданам страны предоставляется бесплатно.

Матпомощь нуждающимся

В 2018 году 78,6 тысячи семей Молдовы получили материальную помощь, а более 186 семей смогли с помощью государства оплатить услуги отопления зимой.

Также увеличены ежемесячные выплаты жертвам депортаций – с 100 до 500 леев, а единовременные выплаты этим гражданам возросли до тысячи леев.