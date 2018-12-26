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Днестровско-Прутский центр в Приднестровье подводит итоги года

В Приднестровье планируют запустить новые гуманитарные проекты

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Днестровско-Прутский центр - российская организация, которая реализовывает в Приднестровье гуманитарные проекты, подвела итоги своей работы в регионе и ознакомила с планами на будущий год.

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Днестровско-Прутский центр в Приднестровье на протяжении нескольких лет проводит различные мероприятия гуманитарного характера – от патриотических акций до конкретной помощи нуждающимся людям. Представители российской организации рассказали о проведенных в нынешнем году мероприятиях и о новых проектах.  

Центр объединяет две организации - Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" и молодежное движение "Звезда", и оказывает им поддержку во всех начинаниях.

Электронные сети библиотек

В 2018 году благодаря Днестровско-Прутскому центру приднестровцы получили программу для учета библиотечного фонда "Ирбис", бесплатный полный доступ к российской коммерческой электронной библиотеке "Знаниум", а также частичный - к Национальной электронной библиотеке России.

По словам исполнительного директора Альберта Доржеева, в будущем году, когда приднестровские библиотеки приравняют к российским, будет открыт полный доступ к электронным хранилищам.

"А пока совместно с Центром научно-технического творчества "Синергия развития" мы обучаем в регионах библиотекарей, как пользоваться системой, и заодно проводим диагностику компьютеров, интернет-сетей", - отметил он.

Представители центра доставили в Приднестровье из Крыма книги, собранные жителями полуострова во время акции "Дар души бескорыстной" на развитие библиотечной системы приднестровского региона.

Девушка читает книгу. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
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Недавно крымчане предложили также опубликовать работы приднестровских авторов, и центр выступает посредником в вопросе подготовки их списков.

Помощь ветеранам и нуждающимся

Представители центра и организаций, подопечных ему, традиционно участвуют во всех праздничных мероприятиях, происходящих на территории Приднестровья, особенно тех, что связаны с датами Великой Отечественной войны. Во время акции "Георгиевская ленточка" активисты раздают символические атрибуты. Уже много лет проводят они и акцию "Бессмертный полк". Бесплатно преображают старые снимки участников ВОВ для любого, кто обратился к ним с просьбой красиво оформить транспарант для шествия в Бессмертном полку. Все эти мероприятия намерены продолжить и в будущем 2019 году.

По словам Доржеева, ребята из молодежного движения "Звезда" выказывают особенное отношение ветеранам Великой Отечественной. Круглый год они устраивают различные мероприятия для них, а также посещают их на дому, причем не только для того, что прийти к одиноким людям и поговорить с ними, но и помочь по хозяйству, принести продукты.

"Мы посещаем их не только в преддверии 9 Мая, как это сейчас, к сожалению, заведено. Мы общаемся с ними на протяжении всего года. Много дал нам клуб "Ветеран". Его участники очень нам помогли, в том числе и своими наставлениями. И нашей молодежи очень нравится помогать ветеранам", - отметила председатель движения Светлана Молаке.

Активисты "Звезды" организуют мероприятия не только для участников ВОВ, но и для всех нуждающихся – пенсионеров, взрослых и детей с ограниченными возможностями, ребят-сирот.

Георгиевские ленточки
© Sputnik / Владимир Трефилов
В Приднестровье активно проводится акция "Георгиевская ленточка"

И это все на добровольных началах.

"У нас нет большой финансовой поддержки, все - на голом энтузиазме, и все сделано нашими руками. Мы ничего не покупаем, ничего нам никто не завозит. Спасибо Центру, что он нам помогает", - пояснила председатель движения.

Новые контакты

По словам Молаке, в будущем году намечаются, кроме традиционных, новые масштабные проекты. На данный момент обсуждается вопрос об открытии отделения движения "Звезды" в Бендерах.

Альберт Доржеев приоткрыл планы Центра на 2019 год. По его словам, намечается  провести серию лекций с участием российского политолога Сергея Михеева, а также в течение года пригласить и других ярких личностей из России.

С коллегами из "Синергии развития" также разработан новый проект на будущий год. Этой организацией уже создана сеть кружков по робототехнике, которые они содержат за свой счет. В них молодежь учится моделированию, программированию, печати. Днестровско-Прутский центр намерен помочь установить контакты с российскими коллегами для обмена опытом.

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Теги:
Днестровско-Прутский центр РИСИ, "Звезда", Приднестровье
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