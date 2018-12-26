Жителям двух секторов Кишинева в канун Новогодних праздников отключат свет

О плановых отключениях электроэнергии в молдавской столице сообщил поставщик услуг.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Это случается в молдавской столице почти каждую неделю, плановая профилактика электросетей создает временные неудобства кишиневцам. Поставщик услуг заранее просит у жителей Кишинева прощение и "нажимает на рубильник".

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В среду, 26 декабря, временно останутся без электричества некоторые жители сектора "Ботаника" и "Чеканы", сообщили на предприятии Gas Natural Fenosa.

В частности, в связи с проведением работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника: Албица, 1-9, 6-12, 38, А. Болдур, 1-19, 4-20, 9999, Бэчоий Ной, 1-31, 2-30, 999, переулок Бэчоий Ной, 3, 9/1, Косашилор, 1-7, 2-4, Декабристов, 54, Г. Безвикони, 5-17, 6-16, Г. Кучеряну, 4-12, 19, 30, переулок Г. Кучеряну, 1-5, 28, Имашулуй, 2-4, 12-28, Леушень, 1-11, 2-16, Мунчешть, 263-271, 404, 426, 600-706, 9999, Музелор, 2-20, 3-21, Пэдурий, 8, 8A, 13, 13A, 18/1, A, B, G, J, V, Z , 25/1, Пэшунилор, 5, 10/1, Подул де флорь, 1-17, 2-28, Ревака, 2, 2A, 2B, 3, 6, 6A, переулок Ревака, 4, Симион Мурафа, 39-51, 44-56, Вадул Быкулуй, 9999, В. Зарзэр, 1-37, 4-38, переулок В. Зарзэр, 3, 15, 35, 4-16, 26-28, В. Тулник, 3-23, 16-18, Змеурей, 5, Грэдина Ботаникэ, 9 – с 09:35 до 16:05.

Чеканы: Ион Думенюк профессор, 12, 12A, 18, 999, Мирча чел Батрын, 40, 42, 42 дом 1, 2, 3, 4, 5 – с 09:10 до 16:00.

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