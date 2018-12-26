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Шуметь нельзя: Минздрав предлагает ввести ограничения для баров и ресторанов

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Власти планируют вплотную взяться за заведения, которые расположены в непосредственной близости к жилым домам. Куда жаловаться, если ночью раздается шум в караоке или у соседей звучит громкая музыка?

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Некоторые бары и рестораны должны будут всерьез задуматься об установке тщательной звукоизоляции.

Многоэтажный жилой дом
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы разработало регламент, согласно которому предложено ввести допустимые нормативы по уровню шума для увеселительных заведений. Документ вынесен на публичное обсуждение.

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Кто должен приглушить звук

Документ касается торговых точек, которые расположены в жилых домах и в непосредственной близости к ним. Как отмечают в министерстве, регламент призван обеспечить безопасные условия жизни населения. Помимо нормативов по максимальному уровню шума и вибрации, документ накладывает определенные обязательства на владельцев торговых точек. В проекте решения правительства сказано следующее:

"Запрещается размещение торговых точек, которые используют музыкальное сопровождение (дискобаров, залов торжеств и других подобных заведений) в жилых домах, учебных заведениях, медицинских учреждениях".

Имеющиеся заведения подобного типа обязаны провести звукоизоляцию таким образом, чтобы она соответствовала нормативам, и не создавался дискомфорт жильцам близлежащих домов.

Как можно пожаловаться

С жалобами на шумные дискобары и рестораны могут обращаться не только юридические, но и физические лица.Заявление с просьбой об измерении уровня шума и вибрации можно отнести в Национальное агентство общественного здоровья, а также к судебному исполнителю. Кроме того, подобные просьбы могут рассматривать ответственные подразделения местных органов власти и аккредитованные лаборатории, отмечается в проекте решения правительства.

Проблемы с сердцем.
© Fotolia / Bits and Splits
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Кто еще должен вести себя тише

Владельцев квартир и жилых домов могут оштрафовать на сумму до четырех с половиной тысяч леев в случае, если они нарушат покой соседей в период с 18.00 до 08.00. Как ранее сообщал sputnik.md, новые правила вступили в силу уже с 9 декабря.

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Согласно изменениям в Кодекс о правонарушениях Молдовы, для физических лиц за нарушение тишины при выполнении ремонтных работ с 18.00 до 08.00 предусмотрен штраф в размере 12-30 условных единиц, а для юридических – 60-90 у.е. Кроме того, Кодекс о правонарушениях предусматривает, что за нарушение тишины в ночное время (с 22.00 до 07.00 часов), в том числе путем громкого пения, подачи звуковых сигналов, пользования аудиовизуальной аппаратурой, установленной на повышенную громкость в жилищах или общественных местах, иных подобных действий, грозит штраф для физлиц в размере от 9 до 18 у.е., а для юридических лиц - от 60 до 90 у.е.

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