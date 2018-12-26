Бесноватый молдавский ветер - как справлялись с его порывами сельчане страны

Около 50 населенных пунктов страны несколько часов оставались без электричества, а виной тому - сильный ветер, дувший во вторник.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Во всех домах, оставшихся без электричества из-за непогоды, к утру среды восстановлено подключение к сетям, сообщила для Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

Кто остался без света

Во вторник СМИ отмечали, что 47 сел в 14 районах Молдовы остались без электричества из-за сильных порывов ветра. От разгула стихии пострадали села в Криулянском, Страшенском, Дубоссарском, Кагульском и Оргеевском районах.

Желтый уровень погодной опасности действует и в среду. Ожидаются порывы ветра со скоростью до 70 километров в час. Гражданам настоятельно рекомендуется не находиться возле деревьев и обходить оборванные провода, упавшие на землю.

Ждем дождей

По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, предстоящей ночью температура опустится до -1, -3 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет от 0 до +3 градусов >>>

Погода будет пасмурной. Ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни в Молдове несколько потеплеет, ожидаются дожди.

В ночные часы столбик термометра покажет от -3 до +3 градусов, а днем ожидается от 0 до +5.