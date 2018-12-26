Додон пообещал помочь пострадавшим от пожара в Кишиневе

Глава государства заявил, что найдет средства на ремонт дома в Кишиневе, частично сгоревшего во вторник вечером.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в среду пообещал оказать помощь жильцам частично сгоревшего в Кишиневе дома.

"На начальном этапе мы найдем возможность обеспечить этих людей временным жильем. Сделаем так, чтобы праздники они встретили в нормальных условиях, затем найдем средства для ремонта. Я пригласил их в администрацию президента на беседу", - сообщил Додон корреспонденту Sputnik.

В результате возгорания в частном одноэтажном доме на столичной улице Чеукарь пострадало около 30% крыши, что сделало невозможным дальнейшее пребывание там десяти жильцов. Известно, что в доме проживает три семьи с маленькими детьми.

Возгорание произошло во вторник вечером. Его тушили два пожарных расчета. В данный момент место происшествия разгребают от завалов, очищают от следов пожара.

Жильцы предполагают, что одна из причин возгорания – изношенность одноэтажного дома, которому уже порядка 60 лет >>>