За гранью экзотики: на таможне Молдовы спасены 148 попугаев

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Сотрудники мобильной бригады Таможенной службы обнаружили 148 попугаев разных видов в автомобиле 35-летнего жителя Бельц. У мужчины не было никаких сопроводительных документов на перевозимых птиц, в том числе обязательных ветеринарных сертификатов.

Для экономии места в багажнике птиц перевозили в нескольких небольших клетках, в тесноте и с нарушением всех санитарных норм.

Как пояснил задержанный, попугаи были куплены на территории Украины и предназначались для продажи в зоомагазинах в Молдове.

В ноябре 2018 года за одну ночную смену при таможенном контроле багажа пассажиров, следовавших поездами "Москва - Кишинев", инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни пресекли две попытки незаконного провоза птиц.

"Девяносто пять птиц незаконно пытался вывезти на родину гражданин Молдовы", - говорилось в сообщении российских таможенников. Среди пернатых – белая лазоревка, которая занесена в Красную книгу России, а также щур и длиннохвостый снегирь – урагус. В другом случае злоумышленник (также гражданин Молдовы) пытался вывезти из России 20 щеглов.

Все случаи с незаконным провозом через государственные рубежи птиц напоминают фрагмент из известного советского мультфильма "38 попугаев", когда длину удава измеряли именно в этих птицах.