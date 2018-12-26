22:11 26 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.26
  • RUB0.25
  • RON4.25
  • UAH0.63
Поиск
Деньги

Власти Молдовы решили повысить размер пособий на ребенка

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
115 0 0

В кабмине пересчитали размер пособий на содержание ребенка и уход за ним, а также пересмотрели размер денежной помощи детям, оставшимся без опеки родителей.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Размер пособия на ребенка в Молдове увеличится с 2019 года. Скорректированные выплаты можно будет получить уже с 1 января. Такое решение принято на заседании правительства в среду.

Пенсионер
CC0 / Pixabay / stevepb
Раз в год некоторым гражданам Молдовы надо подтверждать, что они еще живы

Размер единовременного пособия по рождению ребенка вырастет на 658 леев до шести тысяч 303 леев (365 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы), а ежемесячного пособия по воспитанию/уходу за несовершеннолетним для застрахованных и незастрахованных лиц - на 100 леев, то есть до 640 леев (37 долларов). Увеличится на 50 леев и пособие на содержание до трехлетия двойни, тройни и т.д.

В правительстве отметили, что "цель инициативы – повысить материальное положение получающих пособия семей с детьми".

В госбюджете на 2019 год есть 80 с половиной миллионов леев для увеличения размера этой категории выплат.

Пособия для детей, оставшихся без опеки родителей  

Правительство решило также повысить пособия для детей, оставшихся без родительской опеки.

Календарь
CC0 / Pixabay / rawpixel
Новшества в Молдове, которые вступят в силу с 1 января
Речь идет о несовершеннолетних, которые находятся на попечении других лиц, являются воспитанниками детских домов семейного типа или проживают у профессиональных приемных родителей. А это примерно три тысячи 800 детей, заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Силвия Раду.

Документ предусматривает несколько типов пособий для детей-сирот. Одно из них - единовременное пособие в размере трех тысяч 513 леев (203 доллара) - впервые введут для детей, которые находятся на попечении других лиц. Для тех, кого помещают в детский дом семейного типа или в профессиональную семью, размер пособия будет таким же, то есть рост составит 500 леев. В свою очередь, ежемесячные выплаты для всех трех категорий несовершеннолетних приравняли к тысяче 400 леям (82 доллара). Раньше ежемесячные пособия были от 750 до 930 леев.

Еще на 30, 50 и 100 процентов увеличат единовременные пособия не достигшим трехлетия детям с ограниченными возможностями.

На эти цели в госбюджете на 2019 год предусмотрены дополнительные средства на сумму около 40 с половиной миллионов леев.

По теме

Как оформить компенсацию за отопление: полный пакет документов
Защита несовершеннолетних в Молдове: власти хотят повысить пособия для детей
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Рождественская ярмарка 2018-2019
Кишинев предновогодний: столица преобразилась к праздникам - фото
В Хабаровском крае упавший метеорит перекрыл Бурею.
Последствия падения метеорита в Хабаровском крае ужасают - видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться