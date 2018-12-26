Власти Молдовы решили повысить размер пособий на ребенка

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Размер пособия на ребенка в Молдове увеличится с 2019 года. Скорректированные выплаты можно будет получить уже с 1 января. Такое решение принято на заседании правительства в среду.
Размер единовременного пособия по рождению ребенка вырастет на 658 леев до шести тысяч 303 леев (365 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы), а ежемесячного пособия по воспитанию/уходу за несовершеннолетним для застрахованных и незастрахованных лиц - на 100 леев, то есть до 640 леев (37 долларов). Увеличится на 50 леев и пособие на содержание до трехлетия двойни, тройни и т.д.
В правительстве отметили, что "цель инициативы – повысить материальное положение получающих пособия семей с детьми".
В госбюджете на 2019 год есть 80 с половиной миллионов леев для увеличения размера этой категории выплат.
Пособия для детей, оставшихся без опеки родителей
Правительство решило также повысить пособия для детей, оставшихся без родительской опеки.
Документ предусматривает несколько типов пособий для детей-сирот. Одно из них - единовременное пособие в размере трех тысяч 513 леев (203 доллара) - впервые введут для детей, которые находятся на попечении других лиц. Для тех, кого помещают в детский дом семейного типа или в профессиональную семью, размер пособия будет таким же, то есть рост составит 500 леев. В свою очередь, ежемесячные выплаты для всех трех категорий несовершеннолетних приравняли к тысяче 400 леям (82 доллара). Раньше ежемесячные пособия были от 750 до 930 леев.
Еще на 30, 50 и 100 процентов увеличат единовременные пособия не достигшим трехлетия детям с ограниченными возможностями.
На эти цели в госбюджете на 2019 год предусмотрены дополнительные средства на сумму около 40 с половиной миллионов леев.