Власти Молдовы решили повысить размер пособий на ребенка

В кабмине пересчитали размер пособий на содержание ребенка и уход за ним, а также пересмотрели размер денежной помощи детям, оставшимся без опеки родителей.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Размер пособия на ребенка в Молдове увеличится с 2019 года. Скорректированные выплаты можно будет получить уже с 1 января. Такое решение принято на заседании правительства в среду.

Размер единовременного пособия по рождению ребенка вырастет на 658 леев до шести тысяч 303 леев (365 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы), а ежемесячного пособия по воспитанию/уходу за несовершеннолетним для застрахованных и незастрахованных лиц - на 100 леев, то есть до 640 леев (37 долларов). Увеличится на 50 леев и пособие на содержание до трехлетия двойни, тройни и т.д.

В правительстве отметили, что "цель инициативы – повысить материальное положение получающих пособия семей с детьми".

В госбюджете на 2019 год есть 80 с половиной миллионов леев для увеличения размера этой категории выплат.

Пособия для детей, оставшихся без опеки родителей

Правительство решило также повысить пособия для детей, оставшихся без родительской опеки.

Речь идет о несовершеннолетних, которые находятся на попечении других лиц, являются воспитанниками детских домов семейного типа или проживают у профессиональных приемных родителей. А это примерно три тысячи 800 детей, заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Силвия Раду.

Документ предусматривает несколько типов пособий для детей-сирот. Одно из них - единовременное пособие в размере трех тысяч 513 леев (203 доллара) - впервые введут для детей, которые находятся на попечении других лиц. Для тех, кого помещают в детский дом семейного типа или в профессиональную семью, размер пособия будет таким же, то есть рост составит 500 леев. В свою очередь, ежемесячные выплаты для всех трех категорий несовершеннолетних приравняли к тысяче 400 леям (82 доллара). Раньше ежемесячные пособия были от 750 до 930 леев.

Еще на 30, 50 и 100 процентов увеличат единовременные пособия не достигшим трехлетия детям с ограниченными возможностями.

На эти цели в госбюджете на 2019 год предусмотрены дополнительные средства на сумму около 40 с половиной миллионов леев.