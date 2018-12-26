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Новогодний стол.

Скоро Новый год: как пережить корпоратив

© Sputnik / Igor Belogurov
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (108)
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Корпоративные праздники несут в себе как пользу, так и вред, считают эксперты, с которыми пообщался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik, Сергей Цуркану. Канун Нового года — это время не только семейных посиделок или туристических поездок, но и период корпоративных мероприятий.

Рождественская ярмарка 2018.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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 Sputnik выяснил у экспертов – как сделать так, чтобы корпоратив оказался праздником в хорошем смысле этого слова, и как себя вести на подобных мероприятиях, чтобы не потерять уважение коллег или даже рабочее место, а наоборот, — сплотить коллектив и получить здоровое удовольствие от общения.

Известный организатор и ведущий праздников Павел Дуганов, в 2010 году завоевавший в Швеции титул лучшего тамады в мире, настоятельно рекомендует участникам корпоративных посиделок контролировать как свое поведение, так и количество выпиваемых напитков.

"Корпоративы сближают людей. Они видят друг друга не только в рабочей обстановке, но и в обстановке отдыха. Но вот некоторым  после корпоратива стыдно за поступки, которые они совершали. Есть такое выражение – женщина на корпоративе, если ты напилась, веди себя прилично, а если напилась прилично, то веди себя домой! " – сказал собеседник.

Даже лучший в мире коллектив вызывает психологическое утомление работников, говорит психолог Елена Ковалева. По ее словам, задача нормального корпоратива – снять психическую усталость и нервное напряжение сотрудников.

"Если человек излишне давит на себя, чтобы вытерпеть социальные требования, он очень напрягается, хочет разрядить обстановку. Поэтому поведение на корпоративах часто бывает неадекватным. Это связано с тем, что люди выпивают, начинают спорить и конфликтовать. С этой стороны праздник не будет способствовать сплочению. Поэтому даже если произошли какие-то инциденты на встречах, необходимо проанализировать эту ситуацию с точки зрения собственной ответственности", — заявила психолог.

Огромные дозы спиртного и непристойное поведение - это явно не то, чего ждет от вас коллектив на корпоративном празднике, и это уж точно не поможет вам решить собственные психологические проблемы, продолжает эксперт.

"Как психолог я предлагаю не использовать для снижения напряжения алкоголь или сексуальные связи, за которые потом будет стыдно, а обратиться к специалистам. Во всем нужна мера и знание смысла – для чего мы это делаем. Нужно стараться, чтобы наши действия соответствовали нашим целям – развитию самого человека и коллективных отношений", — разъяснила собеседница.

Умеренность во всем, трезвый ум и холодное сердце – вот залог правильного поведения на любом массовом празднике, в таком мнении сходятся разные эксперты. И, кстати, статистика говорит о том, что внеслужебное общение вещь полезная для любой фирмы и организации. В Японии, стране с одной из самой высокой в мире производительностью труда, при жесткой дисциплине на рабочем месте, сотрудники и руководство практически ежедневно вечером встречаются за рюмкой-другой саке, и выслушивают друг о друге как хорошее, так и плохое.

Психологи видят в этом одну из причин японского экономического чуда. Молдова пока не может похвастаться экономическими достижениями даже отдаленно похожими на японские, однако, с учетом наших алкогольных традиций, развитие коллективных отношений в этом направлении может оказаться плодотворным для общего успеха.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (108)

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Теги:
Новый год, Республика Молдова
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