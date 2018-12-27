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Двери троллейбуса.

Троллейбусов нет, но вы держитесь: кончится ли в Кишиневе "транспортный ад"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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О проблемах в области пассажирских перевозок в Кишиневе рассказал муниципальный советник Динарий Кожокару.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Пьяные водители, отсутствие медконтроля, несоблюдение графика маршрутов - это далеко не полный перечень нарушений, которые допускают частные компании на откуп которым городские власти отдали перевозки пассажиров. Об этом заявил городской депутат Кишинева Динарий Кожокару.

"Автобусными перевозками занимается только частный бизнес. Потому и бывают случаи, что на маршруты выходят пьяные водители или те, у которых есть явные проблемы со здоровьем – нет должного медицинского контроля. Случаи ДТП уже бывали не раз", - отметил Кожокару.

транспорт, пробки
© Sputnik / Rodion Proca
Транспортный коллапс в Кишиневе: почему троллейбусы встали

Он также обратил внимание, что после 18 часов жителям молдавской столицы очень трудно куда-то добраться, многие "маршрутки" уже не на рейсах.

Кожокару подчеркнул, что почти во всех государствах общественный транспорт находится в юрисдикции муниципальных (городских) властей.

"Зачем такую прибыльную для бюджета отрасль отдали бизнесменам, ведь качество стало хуже?", - удивился депутат.

Он напомнил, что власти Кишинева планируют в 2019 году купить 10 троллейбусов и несколько новых автобусов. По его словам, намеревались они это сделать в этом году, но закупка сорвалась по вине мэрии. Помогут ли новые троллейбусы и автобусы справиться с ситуацией – большой вопрос. Их явно не хватит для решения "транспортного ада" в Кишиневе.

Как не спасают положение и новые маршруты. Например, недавно были запущены ряд троллейбусных маршрутов, которые идут в пригородных направлениях. Однако, до некоторых крупных улиц они не едут. Таким образом, равный доступ к общественному муниципальному транспорту есть не у всех. Жители Кишинева лишены права выбора, а это нарушение Конституции.

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Теги:
коллапс, общественный транспорт, троллейбусы
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