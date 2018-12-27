Цинизм схемы контрабанды в Приднестровье поразил даже опытных оперативников

Приднестровские таможенники рассказали о том, как пресекли незаконные поставки в регион мясных деликатесов украинского производства.

ТИРАСПОЛЬ, 27 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Сотрудники приднестровской таможни раскрыли схему контрабандных поставок в регион незадекларированных сырокопченых изделий. Незаконно перевезенные, они поступали в розничную торговую сеть, а затем попадали на столы приднестровцев, которые и не подозревали о сомнительном качестве колбасных изделий. Об этом рассказали в пресс-службе таможни приднестровского региона.

На контрабанде задерживали уже не раз

Две гражданки Украины были остановлены сотрудниками таможенных органов Приднестровья при попытке перехода через пункт пропуска "Первомайск". Одна из них следовала с ребенком в коляске, другая с малолетним сыном и рюкзаком. И в коляске, и в рюкзаке таможенники выявили незадекларированные сырокопченые колбасы.

"Сторонний наблюдатель мог бы посочувствовать гражданкам, попавшимся на ввозе подкарантинных товаров. В Приднестровье действует запрет на ввоз из Украины продуктов мясного происхождения в связи с регистрацией там африканской чумы. Но гражданки были хорошо известны оперативникам нашей таможни", - отметили в пресс-службе.

© Sputnik / Irina Leahova Полтонны колбасы из зоны поражения свиной чумой пытались ввезти в Молдову

Украинки входили в круг лиц, занимавшихся на протяжении нескольких месяцев незаконными поставками аналогичного товара в торговые точки Тирасполя, Слободзеи и Дубоссар. Периодически членов этой группировки задерживали в ходе таможенного контроля с незадекларированным товаром. Они оплачивали штрафы и, согласно требованиям приднестровского законодательства, производили реэкспорт подкарантинной продукции.

Под прикрытием детей

Расследование схемы незаконного импорта вывело таможенников на ее организатора – жителя Приднестровья и его подельников. Организатор приобретал несертифицированный товар по низким ценам в Украине. Складировал его в одном из домовладений в Кучурганах, а оттуда мелкими партиями женщины под прикрытием своих детей переносили колбасную и мясную продукцию через границу.

"Цинизм этой схемы впечатлил даже опытных оперативников. При перевозке товара особую роль выполняла детская коляска. Она была набита товаром, на который укладывался грудной ребенок", - подчеркнули таможенники.

© Sputnik / Irina Leahova Какие деликатесы обнаружили на приднестровской таможне

Гражданки Украины, временно проживающие в приднестровском Первомайске, доставляли товар к одной из пятиэтажек поселка и оставляли его в помещении недействующего мусоропровода, которое замыкалось на ключ. По мере накопления колбасных изделий организатор противоправной схемы вывозил их на склад в Тирасполь или сразу отправлял для реализации в мелкие торговые точки Приднестровья – без предоставления сертификатов качества.

Внушительный объем поставок

Во время оперативных мероприятий было изъято около полутора тонн незадекларированных мясных деликатесов. Как считают в таможенной службе, учитывая регулярный характер поставок и продолжительность функционирования противоправной схемы, общий объем товарных партий может быть весьма внушительным.

Разбирательство по делу продолжается. Товар изъят. Организатор схемы будет обязан не только уплатить штраф в размере полной стоимости продукции, но и осуществить ее реэкспорт с территории Приднестровья.