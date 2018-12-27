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Трудовая книжка.

Начисление пенсий под угрозой: отсканированы не все трудовые книжки граждан РМ

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Из-за халатного отношения некоторых работодателей сотрудники Национальной кассы соцстраха не могут вовремя заполнить личные счета застрахованных лиц.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Далеко не все работодатели представили трудовые книжки сотрудников в Национальную кассу социального страхования (НКСС). Из-за этого специалисты не могут завершить их сканирование в определенные законом сроки.

Это, в свою очередь означает, что невозможно в срок внести данные в личные счета застрахованных лиц, говорится в информационной записке Национальной кассы соцстрахования.

Между тем, четкое исполнение процедуры сканирования важно для наемных работников, так как эти счета впоследствии могут быть использованы как раз для начисления пенсий.

Напомним, что в Молдове завершается процесс сканирования информации, внесенной в трудовые книжки, где зарегистрированы данные о сроках работы и занимаемых должностях граждан до 1999 года.

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CC0 / Pixabay / rawpixel
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Граждане, которые в настоящее время не трудоустроены в официальном порядке, но у них есть трудовые книжки, где указаны данные о сроках работы до 1 января 1999 года, могут сами принести документы в территориальную кассу социального страхования по месту жительства для сканирования.

До 28 декабря работодатели должны вернуть сотрудникам трудовые книжки с записью о занимаемой ими на данный момент должности.

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С 1 января 2019 года в Молдове отменят все трудовые книжки. Депутаты парламента республики одобрили в июле 2017 года поправки в Трудовой кодекс. Таким образом, из закона исключили все нормы, касающиеся трудовых книжек.

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Теги:
трудовые книжки
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