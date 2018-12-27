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Врач.

"Уклонистов" без медицинского полиса будут ловить все госструктуры Молдовы

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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К поиску незастрахованных лиц Минздрав подключит другие министерства и ведомства, от Минюста до агентства публичных услуг.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В Молдове ужесточается контроль за участием граждан в программе обязательного медицинского страхования. "Уклонистов" без медицинского полиса в 2019 году будет выявлять не только министерство здравоохранения, но и другие госструктуры.

Минздрав налаживает связи с другими государственными органами, которые собирают данные о гражданах Молдовы — так, Агентство публичных услуг располагает данными о владельцах земельных участков, а налоговая служба может проконтролировать наличие медстраховки у обладателей предпринимательских патентов, физических лиц, которые сдают в аренду транспорт, помещения и оборудование.

Медицинский полис
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Министерство юстиции, в свою очередь, поможет выявить нотариусов, адвокатов, судебных исполнителей и переводчиков, которые не удосужились сделать взнос в общую систему медицинского страхования.

К общему делу подключат и Пограничную полицию. Она определит тех, кто находится в стране минимум 183 дня в течение одного года. Не избегут перечисления обязательных взносов даже иностранцы, получившие вид на жительство в Молдове или приехавшие с гуманитарной и религиозной миссией.

Согласно законодательству, каждый гражданин Молдовы должен участвовать в государственной системе медицинского страхования. Иными словами, покупка полиса в индивидуальном порядке всегда являлась обязательной для тех, кто не получает официальную зарплату.

Жара
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Ответственные структуры периодически выявляли неплательщиков и требовали через суд, чтобы они купили полис. В 2014 году в Молдове даже произошел курьезный случай - житель села Ермоклия района Штефан-Водэ по причине отсутствия этого документа был арестован на 25 дней.

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В соответствии с новым Регламентом о присвоении и отмене статуса застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования, каждому гражданину Молдовы будет присвоен свой номер обязательного медицинского страхования. В результате, будет осуществлен учет всех физических лиц, даже тех, кто не имеет государственного идентификационного номера (IDNP).

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Теги:
наказание, страхование, медполис
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