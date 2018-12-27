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Больничный коридор.

Утвержден график работы больниц и поликлиник на Новый год и Рождество

© Fotolia / VILevi
Общество
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Не одними праздниками живы: опубликован график работы медицинских учреждений в период новогодних и рождественских выходных.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В период зимних праздников, а именно 31 декабря, 1, 7 и 8 января, все медучреждения в Молдове будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения труда и социальной защиты.

"В этот период все учреждения будут работать в обычном режиме, обеспечивая, таким образом, высокую готовность к оказанию медицинской помощи населению в полном объеме", — отметили в Минздраве.

Знак процента в витрине.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Руководство каждого медучреждения назначит дежурных и ответственных лиц согласно графику работы на зимние праздники. Для непрерывной работы больницы будут обеспечены медикаментами, всеми необходимыми принадлежностями и продуктами питания.

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Национальный центр переливания крови обеспечит все медико-санитарные учреждения кровью. Центр судебной медицины также предоставит свои услуги в обычном режиме. А Национальное агентство общественного здоровья продолжит наблюдение на объектах повышенного риска, а также проведение профилактических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний.

На зимние праздники граждан республики ждут сразу несколько миниканикул. Первые из них стартуют в эту субботу, 29 декабря. Молдавские бюджетники будут отдыхать четыре дня и выйдут на работу в среду, 2 января. Спустя три дня, то есть с субботы, 5 января, они уходят на четырехдневные каникулы.

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Теги:
поликлиники, больницы, график работы
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