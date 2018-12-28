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Кабинет министров

Кому еще повысят размер пособий в 2019 году — власти приняли решение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Постановлением правительства увеличены суммы помощи для социально уязвимых слоев граждан, а также введено новое пособие.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Правительство приняло решение повысить детские пособия, произойдет это в рамках пакета мер по улучшению социального положения населения Молдовы. Речь идет о единовременных пособиях по рождению ребенка, пособиях по воспитанию и уходу за несовершеннолетним, для детей-сирот и ряда других категорий.

Таким образом, с 2019 года размер единовременного пособия по рождению ребенка вырастет на 658 леев и составит 6303 леев, а ежемесячного пособия по воспитанию/уходу за несовершеннолетним для застрахованных и незастрахованных лиц - на 100 леев, до 640 леев. Увеличится на 50 леев и пособие на содержание до трехлетия двойни, тройни и большего числа одновременно родившихся детей.

Банкноты номиналом 200 леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Увеличены также пособия для детей, оставшихся без родительской опеки — несовершеннолетних, которые находятся на попечении других лиц, являются воспитанниками детских домов семейного типа или проживают у профессиональных приемных родителей. В Молдове около 3800 таких детей.

Документ предусматривает несколько типов пособий для детей-сирот. Одно из них - единовременное пособие в размере 3513 леев — впервые введут для детей, которые находятся на попечении других лиц. Для тех, кого помещают в детский дом семейного типа или в профессиональную семью, размер пособия будет таким же, то есть рост составит 500 леев. В свою очередь ежемесячные выплаты для всех трех категорий несовершеннолетних приравняли к 1400 леям. Ранее ежемесячные пособия составляли от 750 до 930 леев.

Еще на 30, 50 и 100 процентов увеличат единовременные пособия не достигшим трехлетия детям с ограниченными возможностями.

На эти цели в госбюджете на 2019 год выделены дополнительные средства.

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