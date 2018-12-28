Бесплатное жилье получили 335 семей молдавских военных

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Новый жилой комплекс для военных по адресу Тестемициану, 3 был построен в рамках частно-государственного партнерства. Все 335 квартир принадлежат министерству обороны и выдаются контрактникам на время их службы в рядах Национальной Армии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Квартирный вопрос: какое жилье могут себе позволить граждане Молдовы

Достойное жилье обещают всем

Как заявил на церемонии вручения ключей премьер-министр Павел Филип, обеспечение жильем контрактников это - обязательство в рамках государственной программы по переводу на профессиональную основу Национальной Армии Молдовы. Социальное обеспечение военнослужащих – одна из ее частей.

"Мы не можем говорить о сильной армии, когда офицеры, будучи на службе, думают о том, находится ли семья в тепле, и чем накормить детей", - заявил глава кабмина.

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По словам премьер-министра, на данный момент более ста военных получают компенсацию на аренду жилья, еще свыше сотни сотрудников получили социальные квартиры, некоторые воспользовались программой Prima Casa. В ближайшие три года планируется выделение служебного жилья еще более чем для 600 военных. Как пояснил министр обороны Евгений Стурза, в обозримом будущем планируется строительство подобных объектов в Бельцах, на юге страны и в Кишиневе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Prima Casa: новые требования к участникам программы покупки жилья

"До начала 2021-го года, когда мы планируем завершить проект по созданию профессиональной армии, у нас не останется военных, которым негде жить. Либо мы им предоставим служебное жилье, либо компенсируем аренду квартиры", - отметил глава оборонного ведомства.

Евгений Стурза также добавил, что зарплаты военных сегодня позволяют им участвовать в проекте Prima Casa.

Просторные квартиры

Все квартиры, которые распределили между военнослужащими, сданы под ключ. В них установлена сантехника, автономная система отопления и газовая плита. Семьям выдают достаточно просторное жилье – площадь некоторых квартир составляет 72 квадратных метра. Некоторые военнослужащие получили квартиры достаточно быстро. Буквально через год-полтора после того, как написали рапорт с просьбой о предоставлении площади. Среди счастливчиков есть также молодые специалисты, недавно закончившие Военную Академию.

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"Для меня, как для молодого специалиста это – большая поддержка со стороны государства и министерства обороны. Мы чувствуем, что мы мотивированы с достоинством нести свою службу", - рассказала лейтенант инженерно-саперного батальона Татьяна Кихаегло.

Жилье военным выдают на время службы в рядах Национальной Армии. При увольнении и выходе на пенсию, квартиру придется освободить.