Аннулирование бумажного полиса медстрахования: что делать, обращаясь к врачу

В Минздраве рассказали, какой будет процедура приема у врача и покупки компенсируемых лекарств с учетом того, что полис медстрахования в бумажном виде уже не нужен.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Предъявлять бумажную версию медицинского полиса при посещении врача, в случае госпитализации или для получения компенсируемых лекарств уже не нужно.

"Медицинский полис в бумажном варианте не обязателен для получения медицинских услуг и компенсируемых лекарств. Национальная медицинская страховая компания ведет учет застрахованных лиц в электронном формате через специализированную информационную систему", - пояснили в Минздраве.

Власти даже выпустили специальный информационный видеоролик.

При посещении врача, в случае госпитализации или для получения компенсируемых лекарств, как пояснили в Минздраве, достаточно предоставить удостоверение личности (булетин). На основе этого документа медицинские работники смогут проверить статус человека в информационной системе.

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Кстати, уже сейчас можно приобрести медстраховку на 2019 год. По решению властей, размер взноса остался прежним - на уровне четырех тысяч 56 леев. До 1 апреля включительно граждане, покупающие медполис в индивидуальном порядке, получают скидку. Таким образом, владельцы сельскохозяйственных земель могут приобрести ее на 75% дешевле, то есть за тысячу 14 леев. Учредители индивидуальных предприятий, патентообладатели, арендаторы, другие граждане, которые не работают и не застрахованы правительством, иностранные граждане с правом временного проживания в Республике Молдова могут заплатить вдвое меньше – две тысячи 28 леев. Физические лица, занимающиеся индивидуально розничной торговлей, за исключением торговли подакцизными товарами, пользуются скидкой в размере 60% и платят тысячу 622,40.

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К слову, оплатить взнос обязательного медицинского страхования можно и через Службу государственных платежей MPay. Как это сделать, читайте здесь.