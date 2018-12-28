17:14 28 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.14
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Медицинский полис

Аннулирование бумажного полиса медстрахования: что делать, обращаясь к врачу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
198 0 0

В Минздраве рассказали, какой будет процедура приема у врача и покупки компенсируемых лекарств с учетом того, что полис медстрахования в бумажном виде уже не нужен.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Предъявлять бумажную версию медицинского полиса при посещении врача, в случае госпитализации или для получения компенсируемых лекарств уже не нужно.

"Медицинский полис в бумажном варианте не обязателен для получения медицинских услуг и компенсируемых лекарств. Национальная медицинская страховая компания ведет учет застрахованных лиц в электронном формате через специализированную информационную систему", - пояснили в Минздраве.

Власти даже выпустили специальный информационный видеоролик.

При посещении врача, в случае госпитализации или для получения компенсируемых лекарств, как пояснили в Минздраве, достаточно предоставить удостоверение личности (булетин). На основе этого документа медицинские работники смогут проверить статус человека в информационной системе.

Врач.
© Sputnik / Николай Хижняк
"Уклонистов" без медицинского полиса будут ловить все госструктуры Молдовы

Кстати, уже сейчас можно приобрести медстраховку на 2019 год. По решению властей, размер взноса остался прежним - на уровне четырех тысяч 56 леев. До 1 апреля включительно граждане, покупающие медполис в индивидуальном порядке, получают скидку. Таким образом, владельцы сельскохозяйственных земель могут приобрести ее на 75% дешевле, то есть за тысячу 14 леев. Учредители индивидуальных предприятий, патентообладатели, арендаторы, другие граждане, которые не работают и не застрахованы правительством, иностранные граждане с правом временного проживания в Республике Молдова могут заплатить вдвое меньше – две тысячи 28 леев. Физические лица, занимающиеся индивидуально розничной торговлей, за исключением торговли подакцизными товарами, пользуются скидкой в размере 60% и платят тысячу 622,40.

Начисление пенсий под угрозой: отсканированы не все трудовые книжки граждан Молдовы>>>

К слову, оплатить взнос обязательного медицинского страхования можно и через Службу государственных платежей MPay. Как это сделать, читайте здесь.

По теме

Что готовит год грядущий: новшества, которые вступят в силу с 1 января
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Красавицы немого кино покоряли публику без звука
Цапля покаталась на крокодиле.
Наглая и бесстрашная цапля покаталась на крокодиле - видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться