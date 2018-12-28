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Пункт пропуска Паланка. Архивное фото

На молдавско-украинской границе заработал новый пункт пропуска

© Photo: UNDP
Общество
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Обновленная "Паланка": одна проверка документов вместо двух, совместный таможенный контроль и единая база данных на совместном молдавско-украинском пункте пропуска.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Совместный контрольно-пропускной пункт на молдавско-украинской границе "Паланка" официально открылся в пятницу. 

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© Sputnik / Nicu Goncear
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Теперь граждане обеих стран смогут сэкономить время при пограничном и таможенном контроле. 

Речь идет об одной проверке паспортов вместо двух, совместном таможенном контроле и единой базе данных. Кроме того, как считают власти обеих стран, совместный КПП – это еще и эффективный способ борьбы с контрабандой и коррупцией.

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В официальной церемонии открытия совместного контрольно-пропускного пункта "Паланка" приняли участие молдавский премьер Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко.

"Это шестой совместный контрольно-пропускной пункт между Молдовой и Украиной, включая Кучурган-Первомайск в центральном сегменте границы", - сказал Филип.

Порошенко, обратил внимание на название КПП - "Паланка-Маяки-Удобное". По его мнению, этот пункт пропуска стал действительно удобным.

Контрольно-пропускной пункт построен при поддержке Евросоюза. Бюджет проекта составил 6,18 миллиона евро, из которых 4,5 миллиона предоставил ЕС. Проект реализован при поддержке ООН в Молдове.

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