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Дети с санками

Посольство России организовало зимний отдых для молдавских школьников

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Новогоднее настроение и праздники с пользой: свыше ста школьников с обоих берегов Днестра проведут зимние каникулы на оздоровительном отдыхе. Все это благодаря российскому диппредставительству в РМ.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В преддверии Нового года посольство России в Молдове совместно с представительством Россотрудничества в республике организовало оздоровительный отдых для сирот, инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

Это, как пояснили в пресс-службе дипмиссии, одно из традиционных и наиболее востребованных мероприятий. Акция проводится при содействии возглавляемой главой МИД РФ Сергеем Лавровым правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

Свыше ста школьников с обоих берегов Днестра в период зимних каникул смогут отдохнуть в комплексе "Одиссей" в Вадул луй Водэ, а также в пансионате "Днестровские зори" села Меренешты Слободзейского района. Школьники будут отдыхать под присмотром опытных педагогов.

Чрезвычайный и Полномочный Посл Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
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Маленьких гостей, как пояснили в посольстве, ожидает насыщенная культурно-образовательная программа, а именно различные секции, кружки по интересам и праздничное новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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В этом году география проекта расширились – организаторы постарались охватить практически всю территорию Республики Молдова. На отдых приедут школьники не только из Кишинева, но и из Бельц, Комрата, Дрокии, Кагула, Басарабяски, Добруджи-Веке, а также других городов и населенных пунктов страны. Среди приглашенных – юные жители Тирасполя, Бендер, Слободзеи, Рыбницы, Днестровска, Григориополя, Дубоссар.

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Теги:
праздники, Россия, посольство
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