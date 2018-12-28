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Елка.

Елки и палки: почему в Приднестровье штрафуют хвойных нелегалов

© Photo: Сhisinau.md
Общество
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Показательным стал случай, произошедший в Григориопольском районе Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Незаконная вырубка хвойных деревьев карается большими штрафами, предупреждают приднестровские правоохранители. Наказание несут не только те, кто пойман с поличным при вырубке хвойных насаждений, но и те, кто не может доказать приобретение елки легальным путем.

Товарный чек или штраф

"Тратить деньги будь то на настоящую или искусственную ель готовы далеко не все. Некоторые так и вовсе считают, что "трофейная" красавица простоит дольше. Вынуждены расстроить – единственное, что принесет хвойное дерево, добытое нелегальным путем, – это проблемы с законом и большой штраф", - отметили в пресс-службе МВД приднестровского региона.

Елочный базар
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Правоохранители также проводят в регионе регулярные рейды по всем местам реализации деревьев хвойных пород и новогодней атрибутики. Под пристальным вниманием находятся и граждане, перевозящие на транспорте не только целые деревья, но и отдельные ветки.

Доказать законность приобретения вечнозеленой красавицы или частей дерева можно. Для этого достаточно при покупке потребовать у продавца товарный чек, на котором должна обязательно быть "мокрая" печать администрации Тирасполя, вид и количество товара, роспись продавца. Рекомендуется сохранять этот чек вплоть до момента установки хвойного дерева дома.

Что грозит за вырубку

Показательным стал случай с жителями села Шипка Григориопольского района.  На перевозке "трофейных" сосновых веток их поймали автоинспекторы.

"Через заднее боковое стекло правоохранители увидели сосновые ветки, прикрытые покрывалом. Товарного чека на якобы купленные хвойные деревья у автовладельца также не оказалось", - отметили в пресс-службе МВД.

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В ходе разбирательства установили, что верхушки двух сосен молодой человек спилил в лесу, в нескольких километрах от села Шипка. Материальный ущерб превысил 2300 приднестровских рублей (более 120 евро).

За незаконную вырубку деревьев молодому человеку грозит штраф в размере от 50 до 100 единиц расчетного уровня минимальной заработной платы (от 50 до 100 евро - ред.). Помимо этого, ему предстоит возместить причиненный экологический ущерб.

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Теги:
новогодняя ель, новогодняя елка, елка, Приднестровье
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