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Флаги государств-участниц НАТО

Страсти по НАТО: что думают жители Молдовы о вступлении страны в альянс

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Надо ли Молдове НАТО: опросы показывают реальные настроения в обществе по отношению к этому военно-политическому блоку.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Жители Молдовы против вступления страны в НАТО. Таковы данные социологического опроса, проведенного компанией IMAS.

Заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов
© Photo : мпгу.рф
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Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по этому вопросу, то лишь 19% респондентов поддержали бы членство страны в Альянсе. Подавляющее большинство, а это 55% опрошенных, против того, чтобы республика присоединялась к данному военно-политическому блоку.

Согласно данным исследования, 7% граждан отметили, что не участвовали бы в этом голосовании, а еще 2% не смогли ответить на поставленный вопрос. При этом 17% респондентов не определились с выбором.

Опрос проводился с 11 по 23 декабря текущего года. В нем приняли участие более полутора тысяч граждан из 108 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 2,5%.

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Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, но с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. За десять последних лет республика успела заключить с НАТО множество соглашений и запустить целый ряд программ. В Кишиневе действует информационный центр альянса. А в декабре 2017 года в молдавской столице открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

Открытие офиса связи НАТО в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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После парламентских выборов все договоры, нацеленные на интеграцию республики в НАТО, будут отменены, заявлял ранее президент Молдовы. Как считает Додон, необходимо укреплять статус нейтралитета и добиваться его международного признания. Это, по его мнению, будет способствовать устойчивому развитию и процветанию Республики Молдова как современного государства.

НАТО нам не надо

Нейтральный статус республики, подкрепленный Конституцией, должен стать основным препятствием для желающих втянуть страну в военный блок, считает бывший министр обороны Молдовы Виктор Гайчук. Он представлял официальный Кишинев в НАТО в 2005-2009 годах.

Как считает эксперт, именно пункт о нейтральном статусе в Конституции ставит Молдову в один ряд со Швейцарией, Финляндией, Австрией, которые также сохраняют свой нейтралитет в международной повестке. Гайчук неоднократно отмечал, что укрепление нейтралитета республики должно происходить на всех уровнях, в том числе и на международной арене.

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