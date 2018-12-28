21:45 28 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.14
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Транспорт

Молдавские транспортники смогут находиться на Украине более 90 дней

CC0 / Pixabay / Gellinger
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0

Молдавский премьер и украинский президент обсудили транспортные вопросы.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Максимальный срок пребывания на территории Украины для сотрудников молдавских компаний, которые занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, может быть увеличен.

Зимовка попугаев в зоопарке Кишинева.
© Sputnik / Nicu Goncear
За гранью экзотики: на таможне Молдовы спасены 148 попугаев
 Сейчас в стране-соседке им можно находиться без каких-либо ограничений в течение 90 дней.

Молдавский премьер Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко объявили о внедрении в ближайшее время протокола, который решит проблемы тех, кто осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. Политики обсудили и протокол о либерализации авиа и автотранспорта между Молдовой и Украиной.

На Украине больше не действует военное положение>>>

Ранее в пятницу официально открылся совместный контрольно-пропускной пункт на молдавско-украинской границе "Паланка". Теперь граждане обеих стран смогут сэкономить время при пограничном и таможенном контроле. Речь идет об одной проверке паспортов вместо двух, совместном таможенном контроле и единой базе данных. Кроме того, как считают власти обеих стран, совместный КПП – это еще и эффективный способ борьбы с контрабандой и коррупцией.

По теме

Украина вводит ограничения на въезд мужчин из России от 16 до 60 лет
Несколько граждан Молдовы и Украины попали в трудовое рабство в Польше
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Красавицы немого кино покоряли публику без звука
Цапля покаталась на крокодиле.
Наглая и бесстрашная цапля покаталась на крокодиле - видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться