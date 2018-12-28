Молдавские транспортники смогут находиться на Украине более 90 дней

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Максимальный срок пребывания на территории Украины для сотрудников молдавских компаний, которые занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, может быть увеличен.

© Sputnik / Nicu Goncear За гранью экзотики: на таможне Молдовы спасены 148 попугаев

Сейчас в стране-соседке им можно находиться без каких-либо ограничений в течение 90 дней.

Молдавский премьер Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко объявили о внедрении в ближайшее время протокола, который решит проблемы тех, кто осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. Политики обсудили и протокол о либерализации авиа и автотранспорта между Молдовой и Украиной.

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Ранее в пятницу официально открылся совместный контрольно-пропускной пункт на молдавско-украинской границе "Паланка". Теперь граждане обеих стран смогут сэкономить время при пограничном и таможенном контроле. Речь идет об одной проверке паспортов вместо двух, совместном таможенном контроле и единой базе данных. Кроме того, как считают власти обеих стран, совместный КПП – это еще и эффективный способ борьбы с контрабандой и коррупцией.