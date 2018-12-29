В соцсетях найдена причина недостатка общественного транспорта в Кишиневе

Водитель маршрутки, по утверждению общественного активиста, заявил, что не будет работать, когда в Кишиневе пробки, потому что из-за этого терпит серьезные материальные траты.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В Кишиневе водители маршруток средь бела дня прекращают работать из-за того, что, стоя в пробках, несут убытки. Об этом в соцсетях сообщил общественный активист Алексей Димитров.

По его словам, в пятницу он ехал в маршрутке № 112, которая оказалась в традиционно длинной пробке близ пересечения проспекта Дачия и улицы Зелинского. В этот момент, как утверждает автор поста, водитель разговаривал с другом по телефону и произнес фразу:

"Я делаю последний круг, и все, не могу больше с этими пробками, от цирка до Студенческой добирался 30 минут".

"Мне же он сказал, что не хватает здоровья и нервов. А нынешней стоимости проезда, три лея, недостаточно, чтобы окупить траты на бензин. И вот, пассажиры остаются без общественного транспорта. У Онкологического института я ждал 112-ю маршрутку около 25 минут", - написал Димитров.

А вот как выглядел проспект Штефана чел Маре в четверг в середине дня. Автор снабдил свое видео довольно субъективным комментарием: