Найден самый точный рецепт салата Оливье

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Для тех, кто категорически не приемлет нововведений, предпочитая ему оригинал, предлагаем настоящий традиционный французский рецепт салата оливье от создателя этого праздничного блюда — Люсьена Оливье.

По некоторым данным, Оливье звали Николаем, а не Люсьеном. И считается, что даже не он автор "русского салата" (именно так называют это блюдо за пределами России). В интернете можно найти содержащее рецепт такого салата издание 1880 года. То есть книгу, выпущенную за три года до смерти знаменитого в Москве Оливье, который был владельцем трактира "Эрмитаж". Но суть не в этом.

Почти 140 лет это блюдо незаменимо на новогоднем праздничном столе. Итак, вот рецепт "правильного" оливье.