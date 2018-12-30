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Магазин в Кишиневе 30 декабря

В Кишиневе ажиотаж: в магазинах образовались огромные очереди - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Новый год 2019 - Кишинев и Молдова (105)
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Перед праздниками жители столицы сметают с полок магазинов продукты питания и другие товары, а потом стоят в длинных очередях.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Для жителей Молдовы празднование Нового года, бесспорно, считается не только самым любимым, но одновременно, самым затратным мероприятием. 

У многих кишиневцев, похоже, еще с советских времен осталась традиция - стоять в очередях. 

Столпотворение в столичных магазинах наблюдается с субботнего вечера. Многие оставили покупку продуктов к новогоднему столу на последние дни.

В магазинах разбирают все — мясные продукты, алкоголь, кондитерские изделия, воду, игрушки, технику, посуду. Ажиотаж огромный. Очереди огромные. Например, в супермаркете на Чеканах покупатель проводит в среднем перед кассой 20 минут.

  • Предновогодние хлопоты кишиневцев.
    Ажиотаж в магазинах Кишинева накануне Нового года
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Ажиотаж в магазинах Кишинева накануне Нового года
    Ажиотаж в магазинах Кишинева накануне Нового года
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Ажиотаж в магазинах Кишинева накануне Нового года
    Ажиотаж в магазинах Кишинева накануне Нового года
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Ажиотаж в магазинах Кишинева накануне Нового года

Людей много по вполне понятным причинам. В страну на праздники возвращаются гастарбайтеры со всех уголков планеты, а их очень много, сотни тысяч — они покупают много. Но, кажется, Кишинев готов к этому массовому шопингу, празднику и ожидает достойной встречи 2019 года.

Как быстро "победить" очередь?

О чем думают покупатели, "застрявшие" в бесконечной, как им кажется, колонне к кассе? Лучше эти мысли не озвучивать. Просто резюмируем: "как побыстрее выбраться отсюда".

По статистике, у продавца-кассира на покупателя уходит в среднем 41 секунда, а на каждый товар, который нужно "пробить" уйдет как минимум три секунды. Казалось бы, можно на глаз выбрать свою "быструю очередь", произведя подсчеты в голове.  Но не все так просто. Специалисты рекомендуют внимательно изучить корзинки других покупателей. Если у них в корзине много разных товаров, то это увеличит время ожидания, а если много одинаковых, то продавец справится быстрее с потоком. Посудите сами: пробить три одинаковых шоколадки быстрее, чем шоколадку, колбасу, бутылку вина и пачку масла.

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Кроме того, обратите внимание на то, кто стоит перед вами: например, у пожилых покупателей могут возникнуть трудности  с оплатой банковской картой, это замедлит прохождение очереди. Посмотрите, если впереди стоящий человек не забыл взвесить овощи и фрукты.

Иначе, продавцу придется покинуть кассу, чтобы исправить ошибку покупателя. А на такой поход вглубь магазина уйдет еще какое-то время.

Этот забавный ролик наглядно демонстрирует, в какой ситуации можно оказаться во время предновогодних покупок. Людям без чувства юмора смотреть не рекомендуется.

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Тема:
Новый год 2019 - Кишинев и Молдова (105)
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