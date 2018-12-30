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Праздник к нам приходит: пять признаков того, что скоро Новый год - фото

CC0 / Pixabay / jill111
Общество
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Специально для обитателей Интернета Sputnik Молдова подсказывает – на носу Новый Год! Обратил внимание на 5 признаков того, что он скоро наступит, обозреватель Александр Волков.

КИШИНЕВ, 30 дек- Sputnik, Александр Волков. Современный человек необычайно загружен: работа, еще работа, море информации, все нужно успеть и узнать вовремя. Часто "хомо сапиенс XXI века" не замечает того, что творится у него под самым носом. Но, если вечно спешащему городскому жителю по дороге домой удастся оторвать этот свой нос от мобильного интернета в смартфоне, планшете и других ненаглядных гаджетах, то несколько признаков подскажут ему — на дворе… праздник.

Признак первый. Елочные базары

Перво-наперво, это, конечно, всевозможные хвойные деревца, выставленные на рынках, перекрёстках и остановках. Сосенки, пихты и ели разной высоты, ширины и пышности, намекают на то, что их надо бы купить и принести домой. Для чего? А вот тут, включай, современник, аналитическое мышление…Признаки Нового Года

Признак второй. Запахи мандаринов

Самые вкусные мандарины, как говорят, растут в Абхазии. И раньше, нет-нет, но появлялись они на кишиневских рынках. Но в этом году их почему-то  мало. Их место заняли клемантины и другие цитрусы -   из Греции, Турции, Испании и Марокко, намекающие нам на наступающие праздники.Признаки Нового Года

Признак третий. Иллюминация

Огоньки, огоньки и еще раз огоньки. Днём они тоже видны, но не так. Чтобы полностью окунуться в праздничную атмосферу и прочувствовать на себе весь эффект, нужно оказаться в городе вечером. Чудеса иллюминации полностью преображают центральные улицы.Anul Nou luminițe

Признак четвёртый. Елки в городе!

Город оперативно выставил на тротуары наряженные ёлки. Всевозможных сортов и видов, они торжественно посверкивают шарами и серебряной мишурой, создавая неподдельное настроение праздника. Интересно, какие подарки будут под этими ёлками в новогоднее утро?Признаки Нового Года

Признак пятый. Странные существа вокруг!

В столице, то тут, то там начинают мелькать персонажи зимних праздников. Нарисованные гуашью и зубной пастой на школьных окнах снеговики и ёлки, рождественские венки в витринах магазинов и забирающиеся в окна "медвежатники" в карнавальных костюмах. Кроме того, попадаются сверкающие шары, самодвижущиеся Снегурочки, и механически жужжащие Санта Клаусы и их коллеги по цеху. Все это как бы намекает: "Праздник к нам приходит". 
На центральной площади, между Триумфальной аркой и собором, в толчее веселых прохожих, попадаются настоящие Деды Морозы. Некоторые со Снегурочками, а некоторые так. Они деловито пересекают площадь, и фотографируются на память. И глядя на них, думается, что праздник все-таки будет!Признаки Нового Года

И пускай снег, может быть, и не выпадет в сказочную ночь. Разве это нам помешает отметить Новый год и Рождество шумно, весело и с огоньком? Нет, не помешает, хотя и жаль, конечно, что игры в снежки могут отмениться… Но все равно — с  Новым Годом, друзья!

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