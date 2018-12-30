Праздник переносится: где и как отмечать Новый год в Кишиневе

Почему власти решили поменять место встречи Нового года в Кишиневе, будет ли в столице Молдовы салют с 31 декабря на 1 января, и где еще можно отметить праздник, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Ярмарка, торжественные поздравления, бой курантов, загадывание желаний и традиционный концерт в новогоднюю ночь на центральной площади Кишинева отменили. Все праздничные мероприятия власти перенесли в Рождественский городок, организованный правительством Молдовы. Именно здесь на улице 31 Августа 1989 года на отрезке между улицами А. Пушкина и митрополита Бэнулеску-Бодони можно провести уходящий и встретить Новый год.

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Гостей ждет праздничная атмосфера, хорошая музыка и много развлечений. В программе праздничный концерт, в котором примут участие представители отечественной эстрады, среди которых группы Gândul Mâței, Briosonores. Праздничные мероприятия стартуют с 21.00, а ровно в полночь кишиневское небо озарит салют. Организаторы обещают необычный фейерверк. А еще на территории ярмарки можно сдеть яркие селфи на фоне праздничных инсталяций, покататься на ледовом катке и каруселях, и многое другое.

Почему перенесли место встречи Нового года

Столичная примэрия (мэрия) решила отказаться от традиции празднования Нового года на центральной площади, а также от затрат на фейерверки.

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Власти города изначально решили отказаться от традиционного празднования Нового года. Основная цель заключалась в том, чтобы не проводить все мероприятия на центральной площади, а рассредоточить их по всем секторам столицы.

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"Если есть уже одна ярмарка здесь на улице 31 Августа 1989 года, то нужно обеспечить комфорт гражданам и близ их домов, чтобы всем не приходилось специально приезжать в центр", - заявил на заседании муниципальных служб в среду и.о. примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну.

Преторы каждого столичного сектора сами решали организовывать ли на подведомственных им территориях рождественские ярмарки, устанавливать ли елки.

"Если человек хочет прогуляться полчаса вечером, то зачем ему приезжать для этого в центр. Мы украсили и аллею на бульваре Мирча чел Бэтрын, и бульвар Григория Виеру. В каждом секторе есть красиво украшенные места, а не только в центре", - сказал Кодряну.

Новый год, Сердючка, Оргеев

Яркое и масштабное шоу ждет оргеевцев и гостей города, которые решат провести праздничную ночь на Рождественской ярмарке в крупнейшем в стране парке развлечений ОрхейЛенде.

На сцене выступят румынская группа 3rei Sud Est и певец Randi, а также Верка Сердючка. Концерт начнется в 22.00.

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Помимо концерта в программе много сюрпризов. На входе в ОрхейЛенд расположен домик Деда Мороза, а на территории комплекса работают резиденции новогоднего волшебника, полные подарков. Здесь же расположен ледовый каток. А еще гостей праздника ждет бесплатное угощение.

Праздничная ночь завершится грандиозным шоу фейерверков.

Где еще отметить Новый год

В Бельцах – второй по величине город в Молдове праздничные мероприятия стартуют в 18.00 на площади имени В. Александри у главной елки города. В программе – концерт с участием артистов эстрады.

В Ниспоренах праздничная программа начнется в 20.00. На центральной площади выступят Zdob și Zdub, Sunstroke Project, Наталья Гордиенко и другие артисты. Гостей праздника ждет бесплатное угощение. Ровно в полночь намечен грандиозный салют.