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Выборы

Интрига выборов в парламент Молдовы: какие партии получат депутатские мандаты

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (79)
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До парламентских выборов осталось всего пару месяцев, но уже сейчас социологи пытаются понять, какие настроения царят в обществе.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Следующий состав парламента Молдовы изменится, и в него уже не попадут многие партии, представители которых занимали уютные депутатские кресла в законодательном органе ХХ созыва. Пока опросы показывают, что довольно весомый процент граждан страны не определились, какие политические силы они поддержат в день голосования. Это подтверждает и исследование, проведенное компанией IMAS.

Парламент Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Выборы-выборы

Исходя из данных опроса, большинство респондентов поддержали бы на парламентских выборах Партию социалистов Республики Молдова — 28,9%.

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Второе место за Демпартией — 16,8%. Следом расположилась бы партия "Действие и солидарность" (PAS) под руководством экс-министра просвещения Молдовы Майи Санду — 9,8%. Санду известна благодаря так называемой реформе в секторе образования. Именно с ее подачи всего несколько лет назад по всей Молдове ликвидировали и реорганизовали десятки школ и детских садов. Особенно остро последствия этой рефомы прочувствовали жители сёл республики. 

Партия "Платформа "Достоинство и правда" (DA), которую возглавляет Андрей Нэстасе, заручилась бы поддержкой 8,9%. Он баллотировался на разные посты, но главная его цель, как и его "боевой подруги" Санду, – попасть в парламент. Мы с Тамарой ходим парой… Это про Нэстасе и Санду. Серия антиправительственных протестов, которую проводили лидеры оппозиционных PAS-DA, закончилась для них фиаско. Но это их не останавило. Потерпев поражение порознь, они решили объединить усилия. Сменили неблагозвучное PAS-DA на более приятное слуху – блок Acum ("Сейчас"). От этого объединения Санду и Нэстасе и подали в ЦИК документы для участия в парламентских выборах.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы в парламент: предварительный список партий-кандидатов пополнился

Остальные партии, согласно результатам социологического исследования, не преодолели бы шестипроцентный порог.

При этом 14,1% респондентов не знают, за кого голосовать, а 4,8% опрошенных заявили, что вовсе не будут принимать участия в избирательном процессе.

Опрос проводился с 11 по 23 декабря текущего года. В нем приняли участие более полутора тысяч граждан из 108 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 2,5%.

Почему так много не определившихся

Ситуация, когда довольно много граждан не знают, за кого будут голосовать, нормальная, считает политолог Борис Шаповалов.

"Как правило, 60-70 процентов избирателей, участвующих в выборах, имеют смутные представления о политических процессах, знают основных политиков, ведущие партии", - заявил Шаповалов Sputnik.

Где-то треть избирателей, по его мнению, всегда принимает решение, за кого голосовать, накануне или в день выборов под влиянием своих близких или друзей.

"Не надо забывать, что у нас около миллиона граждан или постоянно, или временно находятся на заработках за границей. Люди просто не ориентируются в том, кто и за что из политиков выступает", - отметил он.

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Присутствует и элемент политической апатии, когда избиратели уже никому и ни во что не верят, добавил собеседник.

Явка с каждым годом ниже

Практика показывает, что с каждым годом процент явки на выборах в Молдове становится все меньше, считает доктор в области права Николае Осмокеску.

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"Позиция многих граждан заключается в том, что они не доверяют выборам", - сказал Осмокеску, добавив, что участвовать в голосовании все-таки нужно.

Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля 2019 года. Они впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (79)

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