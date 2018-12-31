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Новогодняя ёлка в Тирасполе

Приднестровье уже отмечает новогодние праздники, но ожидает главной ночи

© Sputnik / Ляхова Ирина
Общество
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Приднестровье пребывает в атмосфере предпраздничной суеты и в предвкушении новогодних праздников уже не первую неделю, однако жителей региона ожидают самые яркие сюрпризы непосредственно в саму новогоднюю ночь.

ТИРАСПОЛЬ, 31 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В приднестровских городах во всю уже идут новогодние праздничные мероприятия, однако официальные выходные по случаю Нового года начались только 30 ноября. Местные администрации запланировали с десяток различных развлекательных мероприятий, которые начались еще в середине декабря и намечены вплоть до конца января. Но самый главный сюрприз они готовят в новогоднюю ночь.

"Море позитива и хорошего настроения вам обеспечены. Приходите и окунитесь в атмосферу зимней сказки, ожидания волшебства новогодней ночи и чудес", - привлекает горожан тираспольская администрация.

CC0 / Pixabay / jill111
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В Тирасполе, как и во всех городах приднестровского региона, встреча Нового года намечается на главной площади. Обязательными участниками всех новогодних театрализованных представлений станут Дед Мороз и Снегурочка, а также пушистая красавица елка.

Праздничная программа традиционно включает новогодние конкурсы, игры, призы. Однако и после новогодней ночи в различных населенных пунктах Приднестровья намечены десятки концертно-развлекательных программ, мастер-классов, выставок и представлений. Также традиционно организуется выносная торговля сувенирами, игрушками, кондитерскими изделиями и горячими напитками.

В Приднестровье официально новогодние праздники стартовали 30 декабря. Они продлятся вплоть до 7 января. Так что первым послепраздничным рабочим днем Нового года будет являться 8 января.

Теги:
праздник, новогодняя ночь, Приднестровье
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