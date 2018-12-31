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Второй тур выборов президента Молдовы

ЦИК напомнил о предварительной регистрации для участия в выборах

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Граждане Молдовы проживающие за границей, могут подать заявку до 9 января 2019 года. Жители Приднестровского региона также могут предварительно зарегистрироваться.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, могут предварительно зарегистироваться для участия в выборах парламента. Об этом в понедельник напомнил республиканский ЦИК. 

Выборы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Избиратели могут предварительно зарегистрироваться до 9 января 2019 года, за 45 дней до выборов. Сделать это можно в режиме онлайн на сайте www.alegator.md , а таже подав подписанное индивидуально или коллективно заявление на бумаге в Центральную избирательную комиссию, или в дипломатические представительства, либо консульские учреждения Республики Молдова. 

"ЦИК напоминает обладающим правом голоса молдавским гражданам, которые находятся за рубежом или проживают на левом берегу Днестра и собираются принять участие в выборах и референдуме от 24 февраля 2019 года, о возможности предварительной регистрации", - отмечается в сообщении.

Не позднее, чем за 25 дней до дня выборов, избиратель вправее отменить свою предварительную регистрацию. Уточняется, что предварительная регистрация не исключает гражданина из списка избирателей по месту его жительства. В том случае, если в день выборов зарегистрированное лицо будет находиться в пределах страны, оно сможет проголосовать по месту жительства.

Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля 2019 года. Они впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам. На организацию выборов выделено более 110 миллионов леев.

А еще в день выборов пройдет референдум по реформе парламента. ЦИК уже зарегистрировал первых участников.

 

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