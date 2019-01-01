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Врач в больнице, архивное фото

Как работают больницы и поликлиники Молдовы на Новый год и Рождество

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Тема:
Утро с нами! (222)
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Опубликован график работы медицинских учреждений в период новогодних и рождественских выходных.

КИШИНЕВ, 01 янв - Sputnik. В период зимних праздников, а именно 1, 7 и 8 января, все медучреждения в Молдове будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения труда и социальной защиты.

"В этот период все учреждения будут работать в обычном режиме, обеспечивая, таким образом, высокую готовность к оказанию медицинской помощи населению в полном объеме", — отметили в Минздраве.

Больница имени Валентина Игнатенко, Кишинев
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Руководство каждого медучреждения назначает дежурных и ответственных лиц согласно графику работы на зимние праздники. Для непрерывной работы больницы будут обеспечены медикаментами, всеми необходимыми принадлежностями и продуктами питания.

Национальный центр переливания крови обеспечивает все медико-санитарные учреждения кровью. Центр судебной медицины также предоставляет свои услуги в обычном режиме. А Национальное агентство общественного здоровья продолжит наблюдение на объектах повышенного риска, а также проведение профилактических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний.

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На зимние праздники граждан республики ждут сразу несколько миниканикул. Первые из них стартовали в субботу, 29 декабря. Молдавские бюджетники отдыхают четыре дня и выйдут на работу в среду, 2 января. Спустя три дня, то есть с субботы, 5 января, они уходят на четырехдневные каникулы.

Тема:
Утро с нами! (222)

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Теги:
график работы, поликлиники, больницы
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