Кишиневские короли парковок снова "зажигают" на рубеже 2018-2019 годов

В Кишиневе автомобилисты продолжают парковать где попало, пополняя список героев фото- и видеофактов, выложенных горожанами в интернет.

КИШИНЕВ, 01 янв – Sputnik. После того, как в Кишиневе запустили проект по огораживанию территории тротуара столбиками во избежание парковок автомобилей на пешеходной территории, по соцсетям прошла шутка, что столбиков-то на всех не хватило.

Наглядное подтверждение этому предположения – близ перекрестка проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской, где тротуар заставлен автомобилями.

А вот что произошло на улице Алеко Руссо – родителям приходится переносить своих маленьких детей на руках через припаркованные где попало машины.

Ну, и еще несколько недавних примеров на улице Мештерул Маноле на Чеканах.