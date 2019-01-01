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Монеты.

В среду со всей Молдовы поедут в Кишинев за 10 леями - видео

© Photo: Banca Națională a Moldovei
Общество
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Больше двух монет в одни руки не давать – Нацбанк Молдовы запустил новый проект.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. После многочисленных просьба от граждан Молдовы Национальный банк решил запустить в оборот монету достоинством 10 леев.

По данным пресс-службы Нацбанка, введение нового монеты посвящено 25-летию запуска в оборот госвалюты – лея.

Монету можно получить взамен банкнот или монет, покрывающих номинальную стоимость 10 леев, со 2 по 4 января 2019 года, с 10-00 до 12-00 в кассе Нацбанка в Кишиневе по адресу проспект Григоре Виеру, 1.

Всего через кассу Нацбанка будет распространено пять тысяч монет, один человек сможет приобрести не более двух монет. Как правило, банкноты и монеты вводятся в обращение через лицензированные банки на основании заявок в адрес Нацбанка.

Юбилейная монета достоинством 10 леев была введена в обращение 29 ноября 2018 года.

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Теги:
монета, Национальный банк
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