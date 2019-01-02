В Молдове в 2019 году на детские дома выделят больше денег

На содержание детей из социально уязвимых слоев общества правительство Молдовы предусмотрело выплаты, причем более высокие, чем в прошлом году.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Для каждого воспитанника детского дома семейного типа и того, кто получает профессиональную родительскую помощь или находится на попечении опекуна (не родителя), ежемесячная государственная выплата составит 1,4 тысячи леев.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Защита несовершеннолетних в Молдове: власти хотят повысить пособия для детей

Это примерно на 75 % больше, чем раньше.

По данным пресс-службы правительства, кабмин уже одобрил регламент о видах, объемах и условиях предоставления выплат для воспитанников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей, но живущих в других семьях. Таких несовершеннолетних в Молдове около 3,8 тысяч. Утвержденный документ также предполагает унификацию выплат для детей из этих категорий.

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Также правительство установило размер единовременной выплаты для детей, находящихся на попечении, – 3513 леев. Такая же сумма вместо прежних трех тысяч леев предусмотрена и для воспитанников детских домов семейного типа и получателей профессиональной родительской помощи.

В новом регламенте прописано и повышение единовременных выплат на 30% для каждого ребенка с ограниченными возможностями, на 50 % для ребенка в возрасте от года до трех лет и на 100% для ребенка в возрасте до года.

Объем расходов на эти нужды, предусмотренных в госбюджете на 2019 год, составил около 40,5 миллионов леев.

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