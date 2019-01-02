Запрет с наступившего года: какие ограничения ввели в Молдове в 2019-м

Запретили, но не до конца: в Молдове отказались от использования полиэтиленовых пакетов и предложили им альтернативу.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Запрет на использование и продажу полиэтиленовых пакетов вступил в силу в Молдове с января 2019 года. Правда, ограничения будут вводиться постепенно. Первыми из магазинов исчезнут пакеты из толстого полиэтилена - до 50 микрон.

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Ровно через год ограничат продажу тары из тонкого полиэтилена с толщиной стенок до 15 микрон, а с 2021 года - любые пакеты, за исключением тех, которые используют в производственном процессе для упаковки товаров. Таким образом, в перспективе пластиковая тара полностью исчезнет из оборота.

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На замену полиэтиленовым пакетам придут бумажные, тканевые, а также изготовленные из других биоразлагаемых материалов.

Согласно официальным данным, ежегодно каждый житель Молдовы использует примерно 150 пластиковых пакетов.

В некоторых кишиневских магазинах уже появились бумажные пакеты, однако их стоимость заметно отличается от полиэтиленовой тары. Если пластиковый пакет обходился в 0,5-1 лея, то за бумажный придется заплатить как минимум в пять раз больше.

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На примере других стран

Ограничения на использование полиэтиленовых пакетов предусматривают европейские директивы. Европарламент давно выступал за сокращение оборота пластиковой тары. Так, еврочиновники настаивают, чтобы к 2025 году каждый житель ЕС использовал не более 40 легких пакетов, которые считаются наиболее вредными для экологии.

Несколько лет назад в ряде европейских стран бесплатная раздача пакетов в супермаркетах уже была запрещена. Их место в прикассовых зонах стала занимать альтернативная упаковка — из бумаги или многоразового использования.

Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики являются важной экологической проблемой во всем мире — они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса. В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика.