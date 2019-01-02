В Приднестровье повысили минимальную пенсию

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье вступил в силу закон о бюджете Единого госфонда социального страхования, который предполагает повышение минимальной пенсии на 7%. Теперь приднестровские пенсионеры ежемесячно будут получать 660 местных рублей (чуть больше $40) вместо 616 рублей.

Как писал Sputnik, увеличение пенсий было инициативой лидера Приднестровья Вадима Красносельского, которое единодушно поддержали приднестровские парламентарии.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Начисление пенсий под угрозой: отсканированы не все трудовые книжки граждан РМ

Как отметил председатель местного парламентского комитета по бюджету Александр Коршунов, повышение уровня пенсий приведет к дополнительным расходам из бюджета. По его словам, одним из возможных источников доходной части могут стать увеличившиеся сборы акцизов.

Основные показатели доходов Единого фонда соцстрахования в 2019 году запланированы в размере более 1,8 млрд приднестровских рублей ($111,8 млн). Расходы составят почти 2,5 млрд рублей ($155,2 млн). Пенсии представляют большую часть расходов – более 2 млрд рублей ($124,2 млн).