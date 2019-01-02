В Приднестровье повысили минимальную пенсию

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье вступил в силу закон о бюджете Единого госфонда социального страхования, который предполагает повышение минимальной пенсии на 7%. Теперь приднестровские пенсионеры ежемесячно будут получать 660 местных рублей (чуть больше $40) вместо 616 рублей.
Как писал Sputnik, увеличение пенсий было инициативой лидера Приднестровья Вадима Красносельского, которое единодушно поддержали приднестровские парламентарии.
Как отметил председатель местного парламентского комитета по бюджету Александр Коршунов, повышение уровня пенсий приведет к дополнительным расходам из бюджета. По его словам, одним из возможных источников доходной части могут стать увеличившиеся сборы акцизов.
Основные показатели доходов Единого фонда соцстрахования в 2019 году запланированы в размере более 1,8 млрд приднестровских рублей ($111,8 млн). Расходы составят почти 2,5 млрд рублей ($155,2 млн). Пенсии представляют большую часть расходов – более 2 млрд рублей ($124,2 млн).