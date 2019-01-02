20:43 02 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.11
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Пробки

Готовьтесь к пробкам: ряд улиц в центре Кишинева частично перекроют на месяц

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
131 0 0

Жителям и гостям молдавской столицы стоит запастись терпением: некоторые улицы в Кишиневе придется объезжать.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Ряд центральных улиц Кишинева с середины января частично перекроют примерно на месяц. На такие меры столичные власти пошли из-за планового ремонта.

Акция Полицейский Дед Мороз во Владивостоке, архивное фото.
© Sputnik / Виталий Аньков
Авто-везунчики 2019 года – самый точный гороскоп

С 15 января приостановят движение транспорта по улице 31 Августа 1989 года на отрезке улиц митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. А с 21 января нельзя будет проехать по улице Святого Ильи на отрезке между улицами С. Лазо и Сфатул Цэрий. По данным примэрии (мэрии) Кишинева, ограничения в обоих случаях будут действовать до 17 февраля. Распоряжения подписаны вице-примаром столицы Нистором Грозаву.

Эксперт: эти улицы Кишинева самые опасные для здоровья людей>>>

Центральный сектор наиболее остро сталкивается с проблемой пробок. Даже без учета ремонта этот сегмент города ежедневно страдает от автомобильных заторов. На время ремонта жителям и гостям столицы стоит запастись терпением – пробок не избежать...

По теме

Важно для водителей: теперь это можно делать по-быстрому прямо в авто
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мош Крэчун, Дед Мороз и его собратья
От Сиднея до Севастополя - как планета встретила Новый год
От Сиднея до Севастополя - как планета встретила Новый год
Новогодние рекорды
У Нового года есть свои рекорды - самые длинные гирлянды и дорогие елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться