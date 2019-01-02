Готовьтесь к пробкам: ряд улиц в центре Кишинева частично перекроют на месяц

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Ряд центральных улиц Кишинева с середины января частично перекроют примерно на месяц. На такие меры столичные власти пошли из-за планового ремонта.

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С 15 января приостановят движение транспорта по улице 31 Августа 1989 года на отрезке улиц митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. А с 21 января нельзя будет проехать по улице Святого Ильи на отрезке между улицами С. Лазо и Сфатул Цэрий. По данным примэрии (мэрии) Кишинева, ограничения в обоих случаях будут действовать до 17 февраля. Распоряжения подписаны вице-примаром столицы Нистором Грозаву.

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