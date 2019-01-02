Праздники в больнице: как в Молдове пережили новогодние выходные

Массовые отравления, десятки пострадавших в ДТП, роды в машине "скорой", а также травмы из-за неправильного использования пиротехники – так в Молдове отметили Новый год.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Пятеро человек в Молдове пострадали из-за неправильного использования пиротехники в период новогодних праздников, сообщили в пресс-службе Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи.

"Речь идет о пациентах из районов Штефан Водэ, Кагул, Страшены и Резина", - отметили в ведомстве.

Специалисты не рекомендуют использовать самодельные фейерверки, хлопушки и бенгальские огни, покупать подобные товары нужно только в проверенных торговых точках. Чтобы удостовериться в качестве, необходимо попросить у продавца сертификат соответствия. Также при покупке следует проверять срок реализации, происхождение товара и целостность упаковки.

© Sputnik / Vitaly Timkiv Спасатели дали советы, как уберечь детей от травм в новогодние праздники

При использовании фейерверков нужно строго придерживаться всех инструкций, указанных на упаковке товара. Если таких инструкций нет, то нужно их потребовать у продавца при покупке.

Запускать салюты необходимо с открытой площадки. Зрители должны располагаться с подветренной стороны от места пуска на расстоянии 15-20 метров. После использования фейерверка рекомендуется потушить тлеющие остатки. Детям категорически нельзя самостоятельно взрывать хлопушки. Нужно строго контролировать расстояние от самой хлопушки до лица ребенка во время выстрела.

Роды в машине "скорой", обморожения и массовые отравления

Всего с 29 декабря по 1 января в службу скорой помощи обратились свыше десяти тысяч человек, а в первый день наступившего года - на 400 звонков больше, чем в среднем за предыдущие дни. В общей сложности за выходные помощь сотрудников "скорой" понадобилась в результате 27 ДТП, в которых пострадал 31 человек, включая шестерых детей.

Врачи "скорой" приняли роды у пятерых женщин. На свет за эти четыре дня появились пять девочек. К слову, трое младенцев родились прямо в машине скорой помощи. Малышей вместе с матерями доставили в больницы.

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В районах Басарабяска, Страшены, Кантемир и муниципиях Комрат и Бельцы произошло несколько случаев массового отравления угарным газом. Пострадали в общей сложности 15 человек.

Двоих пациентов госпитализировали с охлаждением и обморожением.