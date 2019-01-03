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Пенсионер

Хорошая новость для некоторых молдавских пенсионеров: что решили власти

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Новый 2019 год для некоторых граждан Молдовы начался с повышения социальных выплат, а молдавские пенсионеры, обосновавшиеся за рубежом, смогут получать пособие по старости из республики.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. С 2019 года в Молдове на 10% повысили пенсии гражданам, чье пособие по старости ниже тысячи 589 леев. То есть рост составил не более, чем 159 леев.

Трудовая книжка.
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Прибавка ждет и некоторых работающих пенсионеров. Они смогут потребовать пересмотра пенсии с учетом взносов, сделанных в фонд социального страхования после выхода на заслуженный отдых. Правда, воспользоваться такой возможностью смогут только граждане, вышедшие на заслуженный отдых до 1 января 1999 года. Право на пересмотр дается только один раз. Даже если пенсионер продолжит работать и дальше, второго шанса уже не будет.

Пенсия для тех, кто проживает за рубежом

С января 2019 года граждане Молдовы, постоянно проживающие в государстве, с которым у республики не заключено соглашение о социальной защите, могут подать заявление на получение пенсии в территориальный орган социального страхования по последнему месту жительства в нашей стране. Это касается соотечественников, которые выполнили все условия для получения пенсии на территории нашей страны.

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Государство перешлет пенсию гражданину Республики Молдова в страну, где он постоянно проживает. Деньги отправят в молдавских леях, но затем они переконвертируются в валюту того или иного государства.

Справка о том, что человек жив

Для получения пенсии гражданам Молдовы, постоянно проживающим за пределами страны, нужно будет раз в год предъявлять справку, подтверждающую, что они живы (certificat de viață), а иначе выплаты прекратятся.

Флаг Молдовы
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При этом, если получатель пенсии представляет или направляет свидетельство о жизни по истечении 12 месяцев - выплата пенсии возобновляется со дня приостановления.

"Получатель пенсии оформляет и подписывает свидетельство о жизни в дипломатическом представительстве/консульском учреждении Республики Молдова на территории государства проживания или в территориальных подразделениях Национальной кассы соцстрахования, которые удостоверяют факт подписания документа лично обладателем социальных прав", - сказано в законе.

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И еще один важный момент. Если получатель не представил или не направил в указанный срок свидетельство о жизни, то Национальная касса социального страхования приостанавливает ему выплату пенсии, начиная с месяца, наступившего после истечения указанного двенадцатимесячного срока.

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