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Мать после родов находится в палате вместе с новорожденным ребенком

В новогоднюю ночь в Кишиневе родились 13 малышей

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Вместо боя курантов, салюта, новогодних пожеланий и праздничных разносолов - поездка в роддом и поздравления с новорожденным: в Минздраве рассказали о ребенке, который родился первым 2019 году.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В новогоднюю ночь в роддомах Кишинева на свет появились на свет 13 малышей, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Первой в 00.01 родилась девочка. Ее назвали Ариана. Родители малышки сказали, что это самый красивый подарок на праздники", - сообщили в Минздраве.

Отец-молодец
© YouTube Inside Edition
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Таким образом, малышка появилась на свет в разгар новогодних фейерверков.

Ранее в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи сообщили, что за праздничные выходные в Молдове врачи "скорой" приняли роды у пятерых женщин. На свет за 29 декабря - 1 января появились пять девочек. К слову, трое младенцев родились прямо в машине скорой помощи. Малышей вместе с матерями доставили в больницы.

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Окончательные цифры о числе новорожденных в Молдове пока не подвели.

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Теги:
малыши, дети, Новый год
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