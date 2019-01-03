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В Приднестровье открыл свои двери Зимний лагерь посла России

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
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Уже стало традиционным проведение в Приднестровье каждые полгода – зимой и летом – благотворительных акций посла России для сирот и детей из малоимущих семей.

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В четверг, 3 января, начался заезд в Зимний лагерь посла России, который традиционно организуют в Приднестровье каждый год для детей из неблагополучных семей и для тех, кто остался без родителей. Мероприятие проводят два раз в год. Второй заезд проходит летом. Как рассказала корреспонденту Sputnik председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, многое стало уже традицией.

"Ребята с нетерпением ожидали приезда. Так происходит каждый новый заезд, и каждый раз они не хотят разъезжаться и возвращаться домой. Снега снова нет. Это минус. Но зато наши приглашенные смогут отдохнуть от школ. Это плюс. Каждый вечер – дискотека", - отметила Кохтарева.

Дети за партами
© Sputnik / Radu Hatmanu
В Приднестровье летний лагерь посла России снова принимает детвору

Ребят встречает санаторий "Днестровские зори". В нем мероприятие посла России проводится уже не впервые.

Выбор участников Зимнего лагеря по обычаю пал на тех ребят в возрасте от 10 до 15 лет, у кого в семье сложное материальное положение или кто живет без родителей – под опекой или в интернате.

"Больше 40 детей из Попенского и Парканского интернатов, по несколько ребят из Суворовского училища и кадетского корпуса. И, конечно, детки из социально-незащищенных малоимущих семей. Всего 77 участников", - пояснила Кохтарева.

Зимний лагерь посла России организуется вплоть до 9 января, а 6 января произойдет одно из главных событий – праздничный вечер. Детей поздравит Дед Мороз, будут песни, пляски, конкурсы и сладкие новогодние подарки.

За все годы проведения Зимнего лагеря его посетили более 500 ребят, столько же деток принял и Летний лагерь посла.

Теги:
Союз русских общин Приднестровья, Виорика Кохтарева, Приднестровье
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