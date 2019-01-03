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Стало известно, сколько выходных будет у граждан Молдовы в 2019 году

CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
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Бюджетникам не помешает дополнительный отдых, решили в правительстве республики и сделали подарок.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Согласно постановлению парламента о днях памяти, праздничных датах и днях отдыха в Республике Молдова, бюджетники не работают: на Рождество (7 и 8 января - по старому стилю); на Пасху (первый и второй день по церковному календарю); на Радоницу (второй понедельник после Пасхи); в Международный женский день (8 марта); в День международной солидарности трудящихся (1 мая); в День Победы (9 мая); в День защиты детей (1 июня); в День независимости РМ (27 августа); на праздник "Лимба ноастрэ" (31 августа); в день святого, в честь которого освящен храм в соответствующей местности (праздник Святого Храма населенного пункта).

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В 2019-м будут у бюджетников и мини-каникулы, которые, правда, позже придется отработать. Под занавес 2018 года правительство утвердило постановление о переносе выходных дней в новом году.

Дополнительными выходными днями в 2019-м станут 30 апреля, 10 мая и 26 августа. Отработать их планируется 13 апреля, 18 мая и 17 августа.

Бюджетники будут отдыхать в течение пяти дней на Пасху, которая выпадает в следующем году на 28 апреля, и 1 мая – в Международный день солидарности трудящихся. Выходные продлятся с субботы, 27 апреля, по четверг, 2 мая. Другие мини-каникулы из четырех дней ждут бюджетников спустя неделю после первых. Они начнутся с четверга 9 мая, когда в Молдове отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и День Европы.

День народного единства, архивное фото
© Sputnik / Alexey Pavlishak
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Следующие продолжительные выходные у жителей Молдовы намечены в конце августа. Бюджетники уйдут на выходные с 24 августа и будут отдыхать до 28 августа. Затем они вернутся на два дня на работу – это 29 и 30 августа, а уже в пятницу, 31 августа, когда в республике отмечают День языка, у них опять будет отдых.

Выходные, которые прописаны в законе

Помимо ежегодного отпуска и положенных выходных у молдавских бюджетников будут дополнительные дни отдыха, которые выпадают на национальные и международные праздники.

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Теги:
праздники, выходные
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