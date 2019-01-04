В 2019 году в Кишиневе откроют семь детских садов

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. В 2019 году запланировано открытие семи детских садов в Кишиневе, об этом сообщил исполняющий обязанности примара столицы Руслан Кодряну.

Как отметил чиновник, власти выделили для развития образования 107 миллионов леев, а в прошлом году бюджет для образования составлял 85 миллионов леев.

По данным Кодряну, на учебные заведения потратят 43,6 миллионов леев. Речь идет об открытии детских садов в четырех столичных секторах: на Чеканах детский сад №198, на Буюканах - №2, №48 и №166, Ботаника - №79 и №112. На Рышкановке откроется блок с детским садом у лицея Кирилла и Мефодия.

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Для открытия новых групп выделено восемь миллионов леев. Запланировано открыть по две группы в образовательном комплексе "Орфей", а также в детских садах №13, 38, 174, 108, 168. По одной группе создадут в заведениях №137, 181 и 7.

"Будет создано около 1800 новых мест в системе дошкольного образования. Такого показателя не было со дня Независимости. Эта цифра соответствует примерно 25% от ежегодных предложенных мест в городе. Для обеспечения комфортных условий в детских садах и текущего ремонта мы выделили еще 24,3 миллиона леев”, - написал Кодряну на своей странице в Facebook.

Он добавил, что управление образования в мэрии готовит план затрат на 2019 год, который будет представлен в течение месяца.