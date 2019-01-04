В Кишиневе появится новый маршрут троллейбуса

У кишиневцев есть несколько дней, чтобы высказать свое мнение о новом маршруте общественного транспорта, который свяжет Чеканы и Центр.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Муниципальные власти призывают жителей Кишинева высказать свое мнение о создании новой троллейбусной линии, объединяющей секторы Чеканы и Центр. От граждан ждут предложений, чтобы определить подходящий маршрут.

Решение дополнительно связать эти два сектора вызвано необходимостью улучшения перевозки пассажиров.

"Управление транспорта и путей сообщения следило за потоком людей в секторе Чеканы на протяжении двух недель. Специалисты пришли к выводу, что есть сложности с обеспечением транспортом граждан в этом районе, особенно с сектором Центр в час пик утром", - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент эти два района соединяет маршрут №24 (проспект Мирча чел Бэтрын – ул. Миорица), по которому следует 34 троллейбуса.

Они ездят с интервалом в три минуты, их маршрут длится сто минут.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе появятся новые троллейбусы - горожане в предвкушении

Местные власти предлагают сохранить этот маршрут и добавить еще один №12. Его путь предлагают сделать сокращенным от проспекта Мирча чел Бэтрын и до ул. Алексей Матеевича, до Государственного университета Молдовы.

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По обеим линиям будут следовать всего 38 троллейбусов с интервалом в три минуты в час пик.

Программа:

На маршруте №24 останется 14 троллейбусов, они будут ездить с интервалом в 7-8 минут, время в пути 100 минут, в день планируется выполнять 196 рейсов.

По маршруту №12 будут следовать 24 троллейбуса с интервалом в три минуты, время в пути 71 минута и 428 рейсов в день.

Новый маршрут №12:

Туда: проспект Мирча чел Бэтрын, ул. Алеку Руссо, ул. Богдан Воевод, проспект Ренаштерий Национале (Национального возрождения), проспект Григоре Виеру, ул. Константин Тэнасе, ул. Митрополит Бэнулеску-Бодони, ул. Алексей Матеевич.

Обратно: ул. Алексей Матеевич, ул. Александр Пушкин, ул. Константин Тэнасе, проспект Григоре Виеру, пропсект Ренаштерий Национале, ул. Тудор Владлимиреску, ул. Киев, ул. Алеку Руссо, проспект Мирча чел Бэтрын.

Граждане могут присылать свои предложения на электронный адрес: drp@pmc.md или на официальную страницу примарии Кишинева в Facebook до 11 января 2019.