В Тирасполе отреставрируют памятник Суворову, а в Строенцах - Башню ветров

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье намереваются восстановить 25 недвижимых объектов культурного наследия, остро нуждающихся в ремонте. Такие меры заложены в целевую программу, рассчитанную на 2019–2021 годы. Документ находится на рассмотрении в Законодательном собрании Приднестровья.

"Программа предусматривает восстановление, капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство 25 объектов", - подчеркнули в парламентской пресс-службе.

Среди объектов, вошедших в программу, памятник Александру Суворову в Тирасполе, мемориал воинам-афганцам в Бендерах. Запланирован также капитальный ремонт двух водоемов в парке села Чобручи, реставрация Башни ветров (памятник фельдмаршалу П. Х. Витгенштейну) в селе Строенцы.

Всего на реализацию программы планируют выделить 5 миллионов приднестровских рублей ($310,5 тысяч) из бюджета региона и 27 тысяч (около $1700) из бюджетов городов и районов.

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В Приднестровье свыше двух тысяч недвижимых объектов культурного наследия. Это памятники истории, архитектуры и градостроительства, монументального искусства. Самым многочисленным видом являются памятники археологии. Их свыше 1800 единиц.

В регионе также 268 военно-мемориальных объектов, увековечивающих память защитников Отечества. Из них 195 посвящены Великой Отечественной войне.