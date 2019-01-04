Герои дня: поступок двоих полицейских удивил всю страну – видео

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль за превышение скоростного режима, но объяснение водителя заставило полицейских закрыть глаза на соблюдение правил дорожного движения и поставить во главу угла человечность.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Двоих сотрудников инспектората по патрулированию Кишинева можно по праву назвать героями дня. Патрульные Николае Сырбу и Сергей Антофикэ решили сопроводить автомобиль, в котором находилась роженица.

Все началось с того, что сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль за превышение скоростного режима. Водитель крайне эмоционально объяснил патрульным, что вместе с ним в машине находится жена, у которой уже отошли воды.

Полицейские решили сопроводить автомобиль до муниципальной больницы номер 1 в Кишиневе. Женщина родила близнецов. О поступке сотрудников правоохранительных органов рассказал замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк.