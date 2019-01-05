Бурные романы и творческие взлеты: что принесет 2019 год прекрасным леди

Год Желтой Свиньи принесет новую обстановку для налаживания отношений с окружающими - с домочадцами и с коллегами по работе. Те дамы, которые находятся в поиске своей второй половинки, должны готовиться к новому жизненному витку. Не исключено, что легкий флирт перерастет в крепкие отношения.
Овен
Овны любят вступать в конкуренцию. Только в постоянной борьбе за превосходство они находят верный для себя путь. В 2019-м году есть шанс сбиться с правильной дороги, если слишком прислушиваться к советам окружающих. Друзья, подруги, коллеги по работе будут активно участвовать в вашей жизни в наступающем году. Для Овнов важно соблюдать границы приватности. Звезды советуют представительницам этого знака обратить внимание на здоровье. Берегите нервы, так как они могут стать причиной начинающихся заболеваний. Помните, гармония с внутренним миром станет ключом к решению многих проблем.
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Телец
Ждите нового знакомства. Оно поможет воспрянуть духом. Одинокие представительницы этого знака могут сильно увлечься противоположным полом. Звезды обещают нешуточные страсти, у которых есть все шансы перерасти в стабильные отношения. Многое будет зависеть от самих Тельцов. Всеми своими поступками они должны будут доказать избраннику свою преданность и незаменимость. Замужние представительницы этого знака Зодиака будут почивать на лаврах собственного обаяния. Вторая половинка откроет в Вас новые, доселе неизведанные грани.
Близнецы
Главным вопросом 2019-го года для Близнецов станет работа. Они поймут, что хотят большего в профессиональном плане. Многие задумаются об открытии собственного бизнеса. Хорошо пойдут дела у тех, кто займется торговлей в сфере продажи подарков, сувениров, одежды и украшений. В какой-то момент женщины-Близнецы так сильно увлекутся новым делом, что родные и близкие будут чувствовать дефицит их внимания. Сократить дистанцию в отношениях поможет совместная поездка за рубеж. Особенно хорошо для путешествия подойдет ранняя осень. Познавательные экскурсии, пешие прогулки помогут набраться сил для покорения новых высот.
Рак
Представительницы этого знака наступающий 2019 год посвятят заботе о своем здоровье. Звезды не обещают серьезных проблем, однако Раки будут делать все возможное, чтобы их предупредить. Не исключены эксперименты с нетрадиционной медициной. Помните, во всем нужна мера. В любом случае, забота о физическом состоянии поможет восстановить и моральные силы. К августу понадобится выдержка и терпение. Некоторых Раков ждут серьезные сделки. Например, может решиться вопрос о купле-продаже недвижимости.
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Лев
Львов ждет год стабильности во всем: в отношениях с любимым человеком, в финансовой сфере, на работе. Правда некоторым эта стабильность окажется не совсем на руку. Львы, рожденные во второй декаде августа, захотят кардинальных перемен. Звезды предостерегают - 2019-й год не лучшее время для того, чтобы начинать все с чистого листа и бросаться в омут с головой. Год Желтой Свиньи для женщин этого знака Зодиака скорее станет подготовительным периодом. В это время стоит четко определиться с целями и методами, с помощью которых лучше добиваться поставленных задач.
Дева
Девам в наступающем году будет сложно отказаться от любовных авантюр. Соблазн будет особенно велик для замужних представительниц этого знака Зодиака. Главное - вовремя остановиться, иначе есть риск потерять все, что было построено в предыдущие годы. А вот незамужние Девы получат массу удовольствия от любовных приключений. Год Желтой Свиньи обещает впечатления, которые останутся в памяти на всю жизнь. Относительно карьеры - 2019 год будет менее плодотворным. Хотя, расстраиваться не стоит. На работе все будет идти гладко: без резких взлетов, но и без болезненных падений.
Весы
Весов в 2019 году ждут только приятные известия. Муж пойдет на повышение по службе, дети победят в престижных соревнованиях, здоровье придет в норму. Некоторые представительницы этого знака Зодиака впервые станут мамой. Тем Весам, которые заботятся о профессиональном росте, не стоит ввязываться в рискованные предприятия. Будьте внимательны и просчитывайте все варианты даже те, которые, на первый взгляд, будут казаться самыми невероятными. Лето станет периодом максимальной активности. Вы успеете даже сделать больше, чем планировали.
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Скорпион
Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, в наступающем году смогут проявить свои лучшие качества. Особенно это касается представительниц творческих профессий. Их таланты будут оценены не только словами, но и материально. Вдохновение Скорпионы будут черпать отовсюду. При этом важно проявить максимальное трудолюбие и упорство. И тогда самые смелые идеи будут с успехом воплощены. Единственное, что может омрачить настроение Скорпионов – отношения с любимым человеком. В какой-то момент покажется, что они охладели. Стоит проявить терпение, все недоразумения будут решены.
Стрелец
Год предрекает массу полезных знакомств. Некоторые связи помогут удержаться на плаву в трудной ситуации. Велика возможность неприятностей в марте-апреле. Они могут быть связаны с оформлением документов или с банковскими операциями. Впрочем, опасаться серьезных последствий не стоит, если вовремя проявить бдительность. Зато на личном фронте все будет складываться как нельзя лучше. Любимый человек забросает Вас подарками и комплиментами. Одинокие женщины-Стрельцы могут рассчитывать на бурный роман, который закончится предложением руки и сердца.
Козерог
Вас ждет много дел, забот и суеты. Хлопоты будут приятными. Женщины-Козероги проявят хорошие организаторские способности, особенно это касается торжественных мероприятий. В 2019-м представительницы этого знака Зодиака найдут время и на себя. Многие из них начнут регулярно посещать косметолога и обратятся к услугам личного тренера. Преображение не заставит себя долго ждать. Козероги услышат много комплиментов от противоположного пола. В некоторых случаях это вызовет недовольство подруг. Будьте внимательны, завистницы могут распространять слухи.
Водолей
Представительницы этого знака останутся верны себе. Судьба будет подкидывать всевозможные соблазны и устраивать множество испытаний. Водолеи продемонстрируют изрядную стойкость характера. Самостоятельно справиться с некоторыми трудностями не получится. В спорных ситуациях понадобится поддержка семьи и друзей. К середине года женщины-Водолеи почувствуют прилив сил. К тому же удача вновь повернется к ним лицом. Осенью и зимой особенно радовать будут дети. Они достигнут значительных успехов в спорте и изучении языков.
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Рыбы
Для представительниц этого знака Зодиака 2019 год станет поворотным. Рыбы поймут, что жить как раньше уже не хотят, и начнут принимать все меры, чтобы изменить судьбу. Незамужние Рыбки перейдут с места в карьер. Некоторые из них начнут активно искать себе пару, пустив в ход все свои чары. Другие наберутся смелости и сами сделают предложение своему избраннику. Такая решительность обычно не свойственна Рыбам, однако хозяйка года – Желтая Свинья покровительствует смелым и решительным. Семейные представительницы этого знака решат уделить больше времени карьере. И не зря. Рыбок ждет успех на профессиональном поприще.