Бурные романы и творческие взлеты: что принесет 2019 год прекрасным леди

Год Желтой Свиньи принесет новую обстановку для налаживания отношений с окружающими - с домочадцами и с коллегами по работе. Те дамы, которые находятся в поиске своей второй половинки, должны готовиться к новому жизненному витку. Не исключено, что легкий флирт перерастет в крепкие отношения.

© Sputnik / Вадим Русу Самый точный гороскоп на 2019 год

Овен

Овны любят вступать в конкуренцию. Только в постоянной борьбе за превосходство они находят верный для себя путь. В 2019-м году есть шанс сбиться с правильной дороги, если слишком прислушиваться к советам окружающих. Друзья, подруги, коллеги по работе будут активно участвовать в вашей жизни в наступающем году. Для Овнов важно соблюдать границы приватности. Звезды советуют представительницам этого знака обратить внимание на здоровье. Берегите нервы, так как они могут стать причиной начинающихся заболеваний. Помните, гармония с внутренним миром станет ключом к решению многих проблем.

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Телец

Ждите нового знакомства. Оно поможет воспрянуть духом. Одинокие представительницы этого знака могут сильно увлечься противоположным полом. Звезды обещают нешуточные страсти, у которых есть все шансы перерасти в стабильные отношения. Многое будет зависеть от самих Тельцов. Всеми своими поступками они должны будут доказать избраннику свою преданность и незаменимость. Замужние представительницы этого знака Зодиака будут почивать на лаврах собственного обаяния. Вторая половинка откроет в Вас новые, доселе неизведанные грани.

Близнецы

Главным вопросом 2019-го года для Близнецов станет работа. Они поймут, что хотят большего в профессиональном плане. Многие задумаются об открытии собственного бизнеса. Хорошо пойдут дела у тех, кто займется торговлей в сфере продажи подарков, сувениров, одежды и украшений. В какой-то момент женщины-Близнецы так сильно увлекутся новым делом, что родные и близкие будут чувствовать дефицит их внимания. Сократить дистанцию в отношениях поможет совместная поездка за рубеж. Особенно хорошо для путешествия подойдет ранняя осень. Познавательные экскурсии, пешие прогулки помогут набраться сил для покорения новых высот.

© Sputnik / Андрей Каспришин Каким будет год Желтой Земляной Свиньи и что от нее ожидать

Рак

Представительницы этого знака наступающий 2019 год посвятят заботе о своем здоровье. Звезды не обещают серьезных проблем, однако Раки будут делать все возможное, чтобы их предупредить. Не исключены эксперименты с нетрадиционной медициной. Помните, во всем нужна мера. В любом случае, забота о физическом состоянии поможет восстановить и моральные силы. К августу понадобится выдержка и терпение. Некоторых Раков ждут серьезные сделки. Например, может решиться вопрос о купле-продаже недвижимости.

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Лев

Львов ждет год стабильности во всем: в отношениях с любимым человеком, в финансовой сфере, на работе. Правда некоторым эта стабильность окажется не совсем на руку. Львы, рожденные во второй декаде августа, захотят кардинальных перемен. Звезды предостерегают - 2019-й год не лучшее время для того, чтобы начинать все с чистого листа и бросаться в омут с головой. Год Желтой Свиньи для женщин этого знака Зодиака скорее станет подготовительным периодом. В это время стоит четко определиться с целями и методами, с помощью которых лучше добиваться поставленных задач.

Дева

Девам в наступающем году будет сложно отказаться от любовных авантюр. Соблазн будет особенно велик для замужних представительниц этого знака Зодиака. Главное - вовремя остановиться, иначе есть риск потерять все, что было построено в предыдущие годы. А вот незамужние Девы получат массу удовольствия от любовных приключений. Год Желтой Свиньи обещает впечатления, которые останутся в памяти на всю жизнь. Относительно карьеры - 2019 год будет менее плодотворным. Хотя, расстраиваться не стоит. На работе все будет идти гладко: без резких взлетов, но и без болезненных падений.

Весы

Весов в 2019 году ждут только приятные известия. Муж пойдет на повышение по службе, дети победят в престижных соревнованиях, здоровье придет в норму. Некоторые представительницы этого знака Зодиака впервые станут мамой. Тем Весам, которые заботятся о профессиональном росте, не стоит ввязываться в рискованные предприятия. Будьте внимательны и просчитывайте все варианты даже те, которые, на первый взгляд, будут казаться самыми невероятными. Лето станет периодом максимальной активности. Вы успеете даже сделать больше, чем планировали.

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Скорпион

Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, в наступающем году смогут проявить свои лучшие качества. Особенно это касается представительниц творческих профессий. Их таланты будут оценены не только словами, но и материально. Вдохновение Скорпионы будут черпать отовсюду. При этом важно проявить максимальное трудолюбие и упорство. И тогда самые смелые идеи будут с успехом воплощены. Единственное, что может омрачить настроение Скорпионов – отношения с любимым человеком. В какой-то момент покажется, что они охладели. Стоит проявить терпение, все недоразумения будут решены.

Стрелец

Год предрекает массу полезных знакомств. Некоторые связи помогут удержаться на плаву в трудной ситуации. Велика возможность неприятностей в марте-апреле. Они могут быть связаны с оформлением документов или с банковскими операциями. Впрочем, опасаться серьезных последствий не стоит, если вовремя проявить бдительность. Зато на личном фронте все будет складываться как нельзя лучше. Любимый человек забросает Вас подарками и комплиментами. Одинокие женщины-Стрельцы могут рассчитывать на бурный роман, который закончится предложением руки и сердца.

Козерог

Вас ждет много дел, забот и суеты. Хлопоты будут приятными. Женщины-Козероги проявят хорошие организаторские способности, особенно это касается торжественных мероприятий. В 2019-м представительницы этого знака Зодиака найдут время и на себя. Многие из них начнут регулярно посещать косметолога и обратятся к услугам личного тренера. Преображение не заставит себя долго ждать. Козероги услышат много комплиментов от противоположного пола. В некоторых случаях это вызовет недовольство подруг. Будьте внимательны, завистницы могут распространять слухи.

Водолей

Представительницы этого знака останутся верны себе. Судьба будет подкидывать всевозможные соблазны и устраивать множество испытаний. Водолеи продемонстрируют изрядную стойкость характера. Самостоятельно справиться с некоторыми трудностями не получится. В спорных ситуациях понадобится поддержка семьи и друзей. К середине года женщины-Водолеи почувствуют прилив сил. К тому же удача вновь повернется к ним лицом. Осенью и зимой особенно радовать будут дети. Они достигнут значительных успехов в спорте и изучении языков.

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Рыбы

Для представительниц этого знака Зодиака 2019 год станет поворотным. Рыбы поймут, что жить как раньше уже не хотят, и начнут принимать все меры, чтобы изменить судьбу. Незамужние Рыбки перейдут с места в карьер. Некоторые из них начнут активно искать себе пару, пустив в ход все свои чары. Другие наберутся смелости и сами сделают предложение своему избраннику. Такая решительность обычно не свойственна Рыбам, однако хозяйка года – Желтая Свинья покровительствует смелым и решительным. Семейные представительницы этого знака решат уделить больше времени карьере. И не зря. Рыбок ждет успех на профессиональном поприще.