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Курильщиков в Молдове бьют по карману — сигареты снова подорожали

© Flickr/ SmartSign
Общество
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Рост цен связан с повышением акцизов на табачные изделия, и эти сборы будут повышаться с каждым годом.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Невеселые новости для курильщиков, зато радостные для некурящих и тех, кто хочет расстаться с вредной привычкой — в Молдове подорожали сигареты.

Стоимость сигарет с фильтром в среднем, увеличилась на четыре лея, а пачка сигарет без фильтра стоит на пять леев дороже. Если в прошлом году курильщик должен был заплатить за пачку сигарет с фильтром не менее 21 лея, то в этом году та же пачка сигарет будет стоить не меньше 25 леев. Сигареты без фильтра стали стоить не менее 19 леев.

Флаг Молдовы
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Рост цен связан с повышением акцизов на табачные изделия. Специалисты предупреждают курильщиков, что акцизные сборы будут увеличиваться с каждым годом, а значит, цены на сигареты также будут неизменно расти.

Повышение акцизов предусмотрено законом о государственном бюджете на 2019 год. Ожидается, что рост цен на табачные изделия обеспечит и рост бюджетных поступлений.

Кроме того, подорожание облегчает и отказ от курения. По данным Национального агентства общественного здоровья, после принятия "антитабачного" закона в сентябре 2015 года, число курильщиков в Молдове сократилось почти на два процента.

По официальным данным, в Молдове ежегодно умирает около 5000 человек из-за болезней, связанных с курением, что составляет 12 процентов всех смертей.

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Теги:
акцизы, борьба с курением, сигареты
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