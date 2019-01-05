Стало известно, какие улицы в Кишиневе отремонтируют в 2019 году

Столичные власти собираются соединить прямым маршрутом столичные секторы Рышкановка и Чеканы — это предусматривал еще советский генплан по развитию Кишинева.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Стали известны планы примэрии Кишинева по ремонту улиц в 2019 году. Муниципальные власти пытаются решить проблему загруженности столицы транспортом и планируют соединить прямым маршрутом столичные сектора Рышкановка и Чеканы.

Соединение двух этих секторов предусматривалось еще советским генеральным планом развития Кишинева, однако за минувшие десятилетия примэрия так и не нашла средств на реализацию этого проекта. Однако в 2019 году дело может сдвинуться с мертвой точки — запланирован ремонт и модернизация улицы Студенческой на Рышкановке.

© Sputnik / Miroslav Rotari Готовьтесь к пробкам: ряд улиц в центре Кишинева частично перекроют на месяц

Следующим этапом станет строительство нового участка дороги, соединяющего два района города, от улицы Димо до улицы Садовяну. Проектирование новой дороги должно завершиться в 2019 году, сообщает trm.md со ссылкой на директора Управления транспорта Виталие Бутучела.

Также планируется расширение улицы Месаджер и ее продолжение до пересечения с улицами Албишоара и Каля Ешилор. Трехкилометровый участок должен разгрузить движение в центре города.

Проект расширения улицы Месаджер уже завершен, однако источники финансирования все еще не определены. По словам чиновников примэрии, на эти цели потребуется не менее 250 миллионов леев.

Кроме того, в 2019 году примэрия Кишинева продолжит ремонт на улицах 31 августа, Тигина, Александру чел Бун и Ион Крянгэ.